Аленичев: «Вратарь «Кубани» поймал кураж. «Енисей» заслуживал как минимум ничью»

Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев подвел итог ничьей с «Кубанью» (1:1) в матче 12-го тура ФНЛ.

– Первый тайм обе команды осторожничали, потому он получился скучным, практически без голевых моментов.

Во втором тайме все произошло наоборот. К сожалению, мы пропустили необязательный гол. Но я рад, что ребята не растерялись, наоборот, усилили свое преимущество, начали создавать моменты. За это старание футбол отблагодарил нас – заработали пенальти в ворота «Кубань» (на 89-й минуте – прим. «Бомбардира»).

Считаю, мы заслуживали как минимум ничью. Нужно признать, что вратарь «Кубани» спас много раз, поймал кураж. Но в целом, ничего особенного не произошло. Знали, что «Кубань» проиграла 3 матча подряд, и проигрывать дома ей было нельзя. Соперник был мотивирован.

– Что произошло? Ваша команда недооценила соперника, учитывая места в таблице?

– Да нет, никакой недооценки не было, наоборот, настраивал ребят самым серьезным образом. Мы «Спартаку» в прошлом туре проиграли, поэтому второе поражение подряд было бы неприятным для болельщиков. Попросил ребят, чтобы не думали о местах команд в турнирной таблице.

Команда из Красноярска занимает первое место в турнирной таблице первенства.