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    Аленичев: «Вратарь «Кубани» поймал кураж. «Енисей» заслуживал как минимум ничью»

    Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев подвел итог ничьей с «Кубанью» (1:1) в матче 12-го тура ФНЛ.

    – Первый тайм обе команды осторожничали, потому он получился скучным, практически без голевых моментов.

    Во втором тайме все произошло наоборот. К сожалению, мы пропустили необязательный гол. Но я рад, что ребята не растерялись, наоборот, усилили свое преимущество, начали создавать моменты. За это старание футбол отблагодарил нас – заработали пенальти в ворота «Кубань» (на 89-й минуте – прим. «Бомбардира»).

    Считаю, мы заслуживали как минимум ничью. Нужно признать, что вратарь «Кубани» спас много раз, поймал кураж. Но в целом, ничего особенного не произошло. Знали, что «Кубань» проиграла 3 матча подряд, и проигрывать дома ей было нельзя. Соперник был мотивирован.

    – Что произошло? Ваша команда недооценила соперника, учитывая места в таблице?

    – Да нет, никакой недооценки не было, наоборот, настраивал ребят самым серьезным образом. Мы «Спартаку» в прошлом туре проиграли, поэтому второе поражение подряд было бы неприятным для болельщиков. Попросил ребят, чтобы не думали о местах команд в турнирной таблице.

    Команда из Красноярска занимает первое место в турнирной таблице первенства.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.09.2017 23:33
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +929

      ДСА 7 сентября 2017, 06:31

      Аутсайдеров конечно нужно обыгрывать

      1
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      Рейтинг: +233

      igormaddog 7 сентября 2017, 02:42

      Команды в мире нет сильней чем красноярский Енисей!!!

      2
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