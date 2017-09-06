Бывший скаут «Арсенала»: «Интерес к Головину в Англии реален»

Бывший скаут лондонского «Арсенал» Павел Кучеров сообщил, что в услугах полузащитника ЦСКА Александра Головина заинтересованы клубы из Англии. По словам Кучерова, 21-летнему россиянину необходимо переезжать в АПЛ в ближайшее время.

«Интерес к нему в Англии реален – и не только со стороны «Арсенала». Головин креативен и мобилен, имеет хорошие базовые качества. В последнее время, впрочем, действует в интересах команды, и поэтому не может проявить себя в полной мере в атаке. Александр техничен, но в то же время вынослив и способен двигаться от штрафной до штрафной, отбирать мячи, владеет двумя ногами.

Но чтобы выглядеть ярче, ему нужно вернуться на позицию крайнего форварда, где угрожать воротам он сможет намного чаще. Если Головин хочет хорошо смотреться в Англии, переезжать следует в ближайшем будущем – в зимнее или следующее летнее трансферное окно. Если же затянуть, то это может привести к регрессу.

Отмечу и фактор тренировок. Занятия в Англии – это совсем другой уровень сопротивления, интенсивности. Головин завоевал твердую позицию в ЦСКА, стал одним из ведущих в команде, но новые вызовы даже в 21 год в России найти тяжело.

При этом важно не получить «вариант Зинченко«, который после трансфера в «Манчестер Сити» ушел в аренду в ПСВ. На мой взгляд, молодой исполнитель должен отправляться в аренду только туда, где станет на сто процентов попадать в стартовый состав. «Халл»? На мой взгляд, Головин заслуживает лучшего, чем Чемпионшип. Уверен, что Александр сильнее Зинченко – более динамичен, оказывает большее влияние на игру команды.

А вот сравнивать Головина с Аршавиным не стал бы. Андрей – большой талант, исключительный характер, безусловно, более одаренный футболист. На сегодня это просто игроки совсем разного уровня. Головин не такой взрывной и не обладает таким дриблингом как Аршавин», – отметил Кучеров.

В нынешнем сезоне чемпионата России Головин провел восемь матчей, в которых забил два гола и сделал одну результативную передачу.