Бывший скаут «Арсенала»: «Интерес к Головину в Англии реален»

Тут важен не сколько переход и игровые кондиции Головина, а сколько трансферная сумма, которую ЦСКА получит за переход!
ЦСКА в долгах, как в шелках и миллионы им не помешают, а для Головина это вариант продолжения футбольной карьеры и процесс обучения премудростям английского футбола!
Полузащитник сборной России Александр Головин стал ВТОРЫМ по количеству нарушений на групповом этапе КК-2017 = 8 – 2,7 за матч.
Средний показатель Головина за сезон – 2,5 фола за матч.
А первым стал полузащитник сборной Чили Артуро Видаль = 10 – 3,3 в среднем за матч.
Средний показатель за сезон составил 2 фола за матч.
Головину, в первую очередь, надо прибавлять в МОЗГАХ!
А когда с мозгами будет порядок, то и атлетизм будет при нём!
Месси тоже играет без атлетизма и ничего.
Но Мессти играет с мозгами, а Головин играет БЕЗ мозгов!
Головин играет без МОЗГОВ, тащит одеяло на себя и только ПАРТАЧИТ и фолит, фолит и ПАРТАЧИТ!
По динамике его игры, видно, что он часто не в ту степь ЗАГИБАЕТ.
Вместо того, чтобы много и упорно на тренировках повышать своё мастерство командной игры и взаимодействия, повышать точность паса, отработки ударов по воротам с разных дистанций, Головин ударился в чистильщика и без должной техники отбора мяча, стал ОЧЕНЬ много фолить!
А это явный ПРИЗНАК отсутствия МАСТЕРСТВА, потому что Головин ЛЕНИТСЯ его повышать!
Он посчитал, что уже "мастер" и незачем ему работать и ПАХАТЬ на тренировках и, во время официальных игр, включать мозги!
Головину надо хорошенько втереть в МОЗГИ, чтоб так БЕЗОБРАЗНО не играл!!!
Если так дальше дело пойдёт, то Головин совсем превратится в грубияна и разгильдяя, который кроме, как калечить соперника - больше ничего не умеет делать.
Обвести не может!
Точный пас отдать не может!
Открыться и получить пас не может.
Точно ударить по воротам не может.
В рамках правил отобрать мяч у соперника не может.
Во взаимодействии с командой играть не может.
А ведь на этом держится весь футбол.
Головин на глазах превращается в футбольного ЛЕНТЯЯ и РАЗГИЛЬДЯЯ!
Век живи и век учись.
А учиться есть чему!
В любом случае, желаем Александру УЧИТЬСЯ на ОТЛИЧНО без отрыва от футбольного тренировочного процесса.
Бывший скаут лондонского «Арсенал» Павел Кучеров сообщил, что в услугах полузащитника ЦСКА Александра Головина заинтересованы клубы из Англии. По словам Кучерова, 21-летнему россиянину необходимо переезжать в АПЛ в ближайшее время.
«Интерес к нему в Англии реален – и не только со стороны «Арсенала». Головин креативен и мобилен, имеет хорошие базовые качества. В последнее время, впрочем, действует в интересах команды, и поэтому не может проявить себя в полной мере в атаке. Александр техничен, но в то же время вынослив и способен двигаться от штрафной до штрафной, отбирать мячи, владеет двумя ногами.
Но чтобы выглядеть ярче, ему нужно вернуться на позицию крайнего форварда, где угрожать воротам он сможет намного чаще. Если Головин хочет хорошо смотреться в Англии, переезжать следует в ближайшем будущем – в зимнее или следующее летнее трансферное окно. Если же затянуть, то это может привести к регрессу.
Отмечу и фактор тренировок. Занятия в Англии – это совсем другой уровень сопротивления, интенсивности. Головин завоевал твердую позицию в ЦСКА, стал одним из ведущих в команде, но новые вызовы даже в 21 год в России найти тяжело.
При этом важно не получить «вариант Зинченко«, который после трансфера в «Манчестер Сити» ушел в аренду в ПСВ. На мой взгляд, молодой исполнитель должен отправляться в аренду только туда, где станет на сто процентов попадать в стартовый состав. «Халл»? На мой взгляд, Головин заслуживает лучшего, чем Чемпионшип. Уверен, что Александр сильнее Зинченко – более динамичен, оказывает большее влияние на игру команды.
А вот сравнивать Головина с Аршавиным не стал бы. Андрей – большой талант, исключительный характер, безусловно, более одаренный футболист. На сегодня это просто игроки совсем разного уровня. Головин не такой взрывной и не обладает таким дриблингом как Аршавин», – отметил Кучеров.
В нынешнем сезоне чемпионата России Головин провел восемь матчей, в которых забил два гола и сделал одну результативную передачу.