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    Бартомеу: «Дибала? Это прекрасный игрок, но он футболист «Ювентуса»

    Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу считает нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалу прекрасным игроком, но не планирует покупать его.

    «Дибала? Это прекрасный игрок, но мы довольны своим составом. Плюс он является форвардом «Ювентуса». Мы очень уважаем этот клуб и его президента Андреа Аньелли», – сказал Бартомеу.

    Прошедшим летом несколько раз появлялась информация о желании «Ювентуса» продать Дибалу, среди явных претендентов значилась и «Барселона». В итоге каталонцы решили сконцентрироваться на трансфере полузащитника «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо.

    Источник: Tuttosport

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    06.09.2017 11:43
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +789

      Jenea83 6 сентября 2017, 12:53

      Погнались за 2-мя зайцами как говорится))

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