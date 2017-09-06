Довбня: «20 лет шел к тому, чтобы играть со «Спартаком» в Премьер-лиге»

Вратарь «СКА-Хабаровска» Александр Довбня признался, что рад вниманию прессы, которая особенно оживилась после удачного матча против «Спартака». Напомним, что та встреча завершилась в Хабаровске со счетом 0:0.

– Тяжелая неделя выдалась?

– После «Спартака» внимание ко мне, конечно, было огромным.

– От прессы тоже можно устать?

– Почему? Хорошо, когда о тебе говорят. Тем более с хорошей стороны. Я 20 лет шел к тому, чтобы играть со «Спартаком» в Премьер-лиге. Много повидал в футболе: и хорошего, и плохого. Чего мне бояться? Лучше, когда шанс есть. Можешь делать – иди и делай. Такой возможности надо радоваться. Есть хорошее выражение: «Неважно, как ты бьешь, важно – как держишь удар».

– Раз читаете прессу, значит, видели заголовки заметок о матче СКА со «Спартаком». Кого только не упоминали: Хоттабыча, нечистую силу, удачу. Тогда тем более обидно читать?

– Вообще все равно. На это как раз внимания не обращаю. Так можно всерьез начать воспринимать сообщения в том же инстаграме, когда после «Спартака» писали: «Он под допингом». Спрашивали: «Чем укололся?». Что за бред!