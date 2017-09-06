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    Довбня: «20 лет шел к тому, чтобы играть со «Спартаком» в Премьер-лиге»

    Вратарь «СКА-Хабаровска» Александр Довбня признался, что рад вниманию прессы, которая особенно оживилась после удачного матча против «Спартака». Напомним, что та встреча завершилась в Хабаровске со счетом 0:0.

    – Тяжелая неделя выдалась?

    – После «Спартака» внимание ко мне, конечно, было огромным.

    – От прессы тоже можно устать?

    – Почему? Хорошо, когда о тебе говорят. Тем более с хорошей стороны. Я 20 лет шел к тому, чтобы играть со «Спартаком» в Премьер-лиге. Много повидал в футболе: и хорошего, и плохого. Чего мне бояться? Лучше, когда шанс есть. Можешь делать – иди и делай. Такой возможности надо радоваться. Есть хорошее выражение: «Неважно, как ты бьешь, важно – как держишь удар».

    – Раз читаете прессу, значит, видели заголовки заметок о матче СКА со «Спартаком». Кого только не упоминали: Хоттабыча, нечистую силу, удачу. Тогда тем более обидно читать?

    – Вообще все равно. На это как раз внимания не обращаю. Так можно всерьез начать воспринимать сообщения в том же инстаграме, когда после «Спартака» писали: «Он под допингом». Спрашивали: «Чем укололся?». Что за бред!

    Источник: «Матч ТВ»

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    06.09.2017 09:29
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2269

      dyema 6 сентября 2017, 12:24

      У него статистика для новичка Премьер-Лиги весьма хороша : 6 игр- 4 пропущенных гола!

      -2
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      Рейтинг: +523

      Грыззь 6 сентября 2017, 11:42

      Отстоял хорошо.

      1
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 6 сентября 2017, 11:27

      Сделали героя. Повезло.

      1
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      Рейтинг: +587

      спартач-тверь 6 сентября 2017, 11:09

      Эх Александр Довбня , надо было мечтать о чём то великом

      1
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      Рейтинг: +5459

      Дядя Серёжа > спартач-тверь 6 сентября 2017, 12:45

      Со Спартаком сыграл, чем не великое.

      3
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      Рейтинг: +33432

      oyabun 6 сентября 2017, 10:47

      ".. Я 20 лет шел к тому, чтобы играть со «Спартаком» в Премьер-лиге". Теперь он этот матч еще 20 лет вспоминать будет и внукам своим рассказывать: "А вот помню, было дело, отстоял я на 0 с самим Спартаком.. Эх, славные были времена.. А потом мы снова вылетели в ФНЛ. " ))

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