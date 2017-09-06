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    Моуринью: «Трансфер Неймара все изменил, в плане цен – в худшую сторону»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью считает удачной трансферную кампанию своего клуба, которая могла обойтись гораздо дороже.

    «Уверен, что мы делали умный шаг. Мы знали, что-то может случиться и это навсегда изменит рынок. Так и произошло – трансфер Неймара все изменил, в плане цен – в худшую сторону.

    31-го августа Лукаку 31 стоил бы 150 миллионов фунтов, а Матич – 60-70 миллионов. Хорошо, что мы подписали их в первой половине лета, иначе пришлось бы платить более 200 миллионов.

    Если бы мировой трансферный рекорд по-прежнему принадлежал Погба, то Коутиньо, думаю, перешел бы в «Барселону» за 101 миллион фунтов», – сказал Моуринью.

    Напомним, что Лукаку обошелся «МЮ» в 75 миллионов фунтов стерлингов, а Матич – в 40 миллионов.

    Источник: The Times

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    06.09.2017 08:29
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +998

      DeMoN-MUFC 6 сентября 2017, 10:51

      Согласен, с ценами перебор!

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