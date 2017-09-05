Источник: Коутиньо отказывается играть за «Ливерпуль» в Лиге чемпионов

вот на этой волне бунта на корабле Ливера, Спартак разберет их на дрова.
Полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо не хочет выступать за английский клуб в Лиге чемпионов нынешнего сезона. Сообщается, что причиной этого является нежелание красных продавать футболиста в «Барселону».
Ранее отмечалось, что в последний день летнего трансферного окна «Ливерпуль» отклонил предложение сине-гранатовых в размере 200 миллионов евро.
В прошлом сезоне Коутиньо провел в АПЛ 31 матч, забив 13 голов и отдав шесть результативных передач.