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    Источник: Коутиньо отказывается играть за «Ливерпуль» в Лиге чемпионов

    Полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо не хочет выступать за английский клуб в Лиге чемпионов нынешнего сезона. Сообщается, что причиной этого является нежелание красных продавать футболиста в «Барселону».

    Ранее отмечалось, что в последний день летнего трансферного окна «Ливерпуль» отклонил предложение сине-гранатовых в размере 200 миллионов евро.

    В прошлом сезоне Коутиньо провел в АПЛ 31 матч, забив 13 голов и отдав шесть результативных передач.

    Источник: Sport.es

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    05.09.2017 23:11
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +4025

      raritet 7 сентября 2017, 20:35

      вот на этой волне бунта на корабле Ливера, Спартак разберет их на дрова.

      1
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      Рейтинг: +536

      dolf666 6 сентября 2017, 10:58

      Ливерпуль идиоты какие-то, вот ей богу!! в следующих ТО уже не будет таких щедрых предложений, либо продадут существенно дешевле, либо вообще Коут контракт выкупит и оставит Ливерпуль с жирным нулём!!!! таких проблемных надо продавать сразу, пока предлагают!!!

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 6 сентября 2017, 08:37

      Во кат!

      -1
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      Рейтинг: +383

      Oldtrafford83/97 6 сентября 2017, 07:40

      Если игрок станет важнее клуба,то клубу конец!!! Так говорил САФ и сейчас это происходит в футболе,игроки совсем оху...ли!!!

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      Рейтинг: +2411

      Борз-95 6 сентября 2017, 07:01

      отлестать по заднице

      0
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 6 сентября 2017, 02:59

      У ливера только один вариант...иначе потеряет лямов 100. Разорвать контракт с ним, а Барсе Коуту дать бабло, что б тот выкупил контракт, подстроив это так, будто разорвали контракт... Уйдет свободным в Барсу, если даст денег Ливерпулю.Иначе ливерпуль просто почти ничего за него в дальнейшем не получит.

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      Рейтинг: +156

      Adekvat07 6 сентября 2017, 00:26

      да отпустите этого клоуна за 200 лямов, и нормально на эти бабки можно услиться

      0
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      Рейтинг: +1426

      VSt 6 сентября 2017, 00:06

      Да, надоело ему. Каждый играть, то чемпе, то ЛЧ. Сколько можно, пивы выпить некогда.

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      Рейтинг: +1121

      Alex Flash 6 сентября 2017, 00:02

      Он,видимо,попер на принцип. Надо было полюбовно решать. Никто от этих конфликтов не выиграет.Ни клуб ,ни игрок.

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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 5 сентября 2017, 23:25

      Пожинайте.

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