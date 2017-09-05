Зобнин: «Ливерпуль» немного выделяется в группе Лиги чемпионов, но «Спартак» может победить любую команду»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин оценил шансы красно-белых в групповом раунде Лиги чемпионов. По словам футболиста, который продолжает восстанавливаться от травмы колена, его команде по силам победить любого соперника.

«Спартак» сыграет в группе Е вместе с «Севильей», «Ливерпулем» и «Марибором».

«Смотрел ли жеребьевку Лиги чемпионов? Конечно, в прямом эфире. Считаю, она сложилась удачно для «Спартака». Все команды примерно равны, включая «Марибор». Много говорят, что это слабый клуб, но я так не считаю. В Лиге чемпионов нет слабых соперников. Со всеми нужно играть на максимуме, выкладываться на сто процентов.

В нашей группе любая команда может занять как первое, так и последнее место. Возможно, чуть-чуть выделяется «Ливерпуль», но мы можем победить любую команду», – сказал Зобнин.