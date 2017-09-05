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    Зобнин: «Ливерпуль» немного выделяется в группе Лиги чемпионов, но «Спартак» может победить любую команду»

    Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин оценил шансы красно-белых в групповом раунде Лиги чемпионов. По словам футболиста, который продолжает восстанавливаться от травмы колена, его команде по силам победить любого соперника.

    «Спартак» сыграет в группе Е вместе с «Севильей», «Ливерпулем» и «Марибором».

    «Смотрел ли жеребьевку Лиги чемпионов? Конечно, в прямом эфире. Считаю, она сложилась удачно для «Спартака». Все команды примерно равны, включая «Марибор». Много говорят, что это слабый клуб, но я так не считаю. В Лиге чемпионов нет слабых соперников. Со всеми нужно играть на максимуме, выкладываться на сто процентов.

    В нашей группе любая команда может занять как первое, так и последнее место. Возможно, чуть-чуть выделяется «Ливерпуль», но мы можем победить любую команду», – сказал Зобнин.

    Источник: «Советский спорт»

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    05.09.2017 14:26
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +48

      eddo23 5 сентября 2017, 18:25

      Зачем чушь нести ведь одна надежда что Клопп выставит второй состав... такой игрой спартак хотя бы в ЛЕ попал бы... и то не на Зенит...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 5 сентября 2017, 18:07

      Комнда Клоппа просто разнесет Спартак и не почувствует это 100% Любую команду в чемпионате России еще могут победить то не факт

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 5 сентября 2017, 17:50

      Только Зобнину и оценивать Ливерпуль )))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 5 сентября 2017, 16:39

      т.е. марибор может занять первое место, а ливерпуль последнее по мнению романа?

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11239

      alp 5 сентября 2017, 16:32

      улыбнул ))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +160

      Игорь В 5 сентября 2017, 16:31

      Очнись мальчик!! Ливер немного выделяется!!! Эт чпортак немного выделился

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -4772

      карасевщина 5 сентября 2017, 16:31

      травма дала в мозг стазы

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39796

      acer2003 5 сентября 2017, 16:15

      Нет слов,один смех )))))

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +214

      huntelaar25 5 сентября 2017, 16:04

      Победить могут любую команду только в FIFA. Не было ни усиления, ни игры нормальной в последних турах.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 5 сентября 2017, 16:02

      хватит цепляться к словам. как-будто Зоба мог что-то другое сказать

      0
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      ...
      Рейтинг: +4845

      neveldomha > piligrim1986 5 сентября 2017, 16:51

      Молчание - золото.

      0
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