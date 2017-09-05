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    Витиньо: «В Лиге чемпионов у ЦСКА есть определенная миссия – показать достойную игру»

    Нападающий ЦСКА Витиньо поделился мнением о соперниках армейцев по групповому раунду Лиги чемпионов.

    Красно-синие встретятся с «Манчестер Юнайтед», «Бенфикой» и «Базелем».

    – ЦСКА в Лиге чемпионов предстоит играть с «Манчестер Юнайтед», «Базелем» и «Бенфикой». Как оцениваете группу?

    – Очень сложная группа, как, впрочем, и все остальные. Но у нас есть определенная миссия, которую мы должны выполнить, а именно – показать достойную игру в Лиге чемпионов. Нам надо качественно подготовиться и досконально изучить каждого соперника, чтобы максимально осложнить им жизнь.

    – Тренерский штаб или руководство уже поставили задачу выхода из группы? Или будет достаточно третьего места и плей-офф Лиги Европы?

    – Пока не было разговоров на эту тему. Сконцентрированы на ближайшей игре с «Амкаром». Все мысли связаны с этим. После этой встречи, возможно, будут разговоры уже на тему задач в Лиге чемпионов.

    – «Базель» и «Бенфика» по зубам армейцам?

    – Со всеми можно сражаться и всех можно побеждать. Да, у них более громкие имена и более славная история, но тем не менее за них играют такие же живые люди, как и мы. Не считаю, что они сильно нас превосходят, со всеми можно играть на равных.

    – Даже с нынешним «Манчестер Юнайтед»?

    – Конечно. Единственное – все футболисты в данном матче должны выложиться на 150 процентов, играть на пределе своих возможностей и даже выше. Необходимо собраться, сконцентрироваться и сыграть так, чтобы не жалеть об упущенных возможностях.

    – ЦСКА уже играл с «Манчестером» два года назад. Сейчас британцы стали сильнее?

    – Команда сильно обновилась. «Юнайтед» сделал хорошие приобретения, но схема и манера действий футболистов остались прежними.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.09.2017 13:42
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2411

      Борз-95 5 сентября 2017, 17:03

      не хотелось бы,но скорей всего ЦСКА проиграет Манчестеру по крупному

      0
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      Рейтинг: +979

      directorpg 5 сентября 2017, 15:43

      'Реальная оценка своих возможностей

      0
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      Рейтинг: -55

      Real. 5 сентября 2017, 15:11

      с группы не выйдут, но ест шансы на третью место в группе

      0
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      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 5 сентября 2017, 14:25

      верим в команду!!!

      1
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      Рейтинг: +2051

      almanev 5 сентября 2017, 14:17

      Третье место обязаны брать.

      1
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