Витиньо: «В Лиге чемпионов у ЦСКА есть определенная миссия – показать достойную игру»

Нападающий ЦСКА Витиньо поделился мнением о соперниках армейцев по групповому раунду Лиги чемпионов.

Красно-синие встретятся с «Манчестер Юнайтед», «Бенфикой» и «Базелем».

– ЦСКА в Лиге чемпионов предстоит играть с «Манчестер Юнайтед», «Базелем» и «Бенфикой». Как оцениваете группу?

– Очень сложная группа, как, впрочем, и все остальные. Но у нас есть определенная миссия, которую мы должны выполнить, а именно – показать достойную игру в Лиге чемпионов. Нам надо качественно подготовиться и досконально изучить каждого соперника, чтобы максимально осложнить им жизнь.

– Тренерский штаб или руководство уже поставили задачу выхода из группы? Или будет достаточно третьего места и плей-офф Лиги Европы?

– Пока не было разговоров на эту тему. Сконцентрированы на ближайшей игре с «Амкаром». Все мысли связаны с этим. После этой встречи, возможно, будут разговоры уже на тему задач в Лиге чемпионов.

– «Базель» и «Бенфика» по зубам армейцам?

– Со всеми можно сражаться и всех можно побеждать. Да, у них более громкие имена и более славная история, но тем не менее за них играют такие же живые люди, как и мы. Не считаю, что они сильно нас превосходят, со всеми можно играть на равных.

– Даже с нынешним «Манчестер Юнайтед»?

– Конечно. Единственное – все футболисты в данном матче должны выложиться на 150 процентов, играть на пределе своих возможностей и даже выше. Необходимо собраться, сконцентрироваться и сыграть так, чтобы не жалеть об упущенных возможностях.

– ЦСКА уже играл с «Манчестером» два года назад. Сейчас британцы стали сильнее?

– Команда сильно обновилась. «Юнайтед» сделал хорошие приобретения, но схема и манера действий футболистов остались прежними.