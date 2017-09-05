Витиньо не хочет менять гражданство на российское из-за сборной

Нападающий ЦСКА Витиньо заявил, что не хотел бы выступать в составе сборной России, так как рассчитывает пробиться в национальную команду Бразилии. При этом он отметил успехи своего одноклубника Марио Фернандеса​, который дебютировал за сборную России на прошлой неделе.

– В среду Марио Фернандес дебютировал за сборную России. Как относитесь к решению своего партнера выступать за нашу национальную команду?

– Это здорово. У него была возможность принять гражданство, и он этим воспользовался. У Марио огромный потенциал. Правда, мое мнение – с его классом и уровнем игры надо выступать за сборную Бразилии. Но я за него безумно рад, поздравил с забитым голом.

В России его прекрасно приняли, дали возможность прогрессировать. И теперь он возвращает свой долг за теплый прием. Марио – мой большой друг, и я счастлив потому, что он счастлив в вашей сборной.

– А вы сами не хотели бы принять гражданство и сыграть за сборную России?

– Моя мечта – сборная Бразилии. Я знаю, что у меня есть возможность туда попасть. Обидно, что не удалось принять участие в Олимпийских играх. Я получил небольшую травму, не выступал определенное время за клуб, и, когда делали окончательный выбор, меня не включили в заявку.

Это был большой удар, который выбил меня из колеи, ведь все предвещало вызов в сборную. Но мой шанс еще придет. Я усиленно работаю, чтобы это произошло.