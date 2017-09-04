В Испании сообщают, что Месси уговорил «Барселону» не покупать Озила

3 раза Германия останавливала Аргентину на последних 3 ЧМ. Может карлик завидует ? И тихо ненавидит немцев ? Ай да расист !
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси выступил против перехода полузащитника «Арсенала» Месута Озила в каталонский клуб. По информации источника, аргентинец убедил руководство команды не приобретать хавбека.
Ранее сообщалось, что немец может присоединиться к сине-гранатовым за сумму в 60 миллионов евро.
В нынешнем сезоне Озил провел за «Арсенал» в АПЛ три матча, в которых не забил голов.