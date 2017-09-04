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    В Испании сообщают, что Месси уговорил «Барселону» не покупать Озила

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси выступил против перехода полузащитника «Арсенала» Месута Озила в каталонский клуб. По информации источника, аргентинец убедил руководство команды не приобретать хавбека.

    Ранее сообщалось, что немец может присоединиться к сине-гранатовым за сумму в 60 миллионов евро.

    В нынешнем сезоне Озил провел за «Арсенал» в АПЛ три матча, в которых не забил голов.

    Источник: Don Balon

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    04.09.2017 19:39
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 5 сентября 2017, 01:15

      3 раза Германия останавливала Аргентину на последних 3 ЧМ. Может карлик завидует ? И тихо ненавидит немцев ? Ай да расист !

      1
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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx > DeutschlandUberAlles 5 сентября 2017, 02:37

      Остановит ли в России?)

      1
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      Рейтинг: +1049

      mig28 4 сентября 2017, 22:58

      Мдааа... типа против усиления?! Озил, Дибала.. кто следующий??

      1
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      Рейтинг: +3021

      Dgad > mig28 5 сентября 2017, 09:38

      В итоге раскроется что Месси разваливает барсу,а сам срулит когда развалит в Реал,))))

      0
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      Рейтинг: +222

      ДЖУZ 4 сентября 2017, 21:16

      Чё еврей не хочет видеть мусульманина в команде?)) Не пойму...))

      -1
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 4 сентября 2017, 20:21

      И в это на *бомбе* кто-то реально верит...?Чушь несусветная, да и только...

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