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    «Барселона» видит в Озиле альтернативу Коутиньо

    Полузащитник «Арсенала» Месут Озил в последний день трансферного окна может переехать в Испанию, сообщает Cope. Немец турецкого происхождения может пополнить состав «Барселоны», которая не смогла до сих пор заполучить полузащитника «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо. Ранее стало известно, что англичане не планируют отпускать бразильца из команды раньше завершения ЧМ-2018.

    Озил имеет опыт выступления в испанской Примере. С 2010 по 2013 год он играл в составе «Реала».

    Известно, что руководство «Арсенала» рассматривает вариант продажи легионера, но за сумму примерно в 60 миллионов евро. Действующее соглашение футболиста с клубом рассчитано до лета 2018 года.

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.09.2017 11:05
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +800

      forward33 1 сентября 2017, 16:34

      Сегодня же вроде не 1 апреля, какай Барса....он в Арсе играет через матч, хотя Ла Лига немцу подходит больше...думаю болелы и руководство с радостью отпустят Озила за такие бабки, но это любимчик Арсена, поэтому он останется

      0
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 1 сентября 2017, 15:16

      На безрыбье и рак щука.

      0
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      Рейтинг: +1678

      Патронташ 1 сентября 2017, 13:36

      Такое ощущение складывается по прессе, что "агенты влияния" Барсы с мешками денег стоят под офисами всех значимых футбольных клубов мира и пытаются у них всех игроков серьезных "увести"...
      Ну может только к офису Реала бояться за Бенземой подойти...

      0
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      Рейтинг: +448

      Paladius 1 сентября 2017, 13:18

      Пусть Озила забирают и Санчеса тоже, хоть он уже там и играл. Для сегодняшней Барсы это будут супер трансферы, учитывая, то кто у них сейчас играет. Двоих оптом по цене Коутиньо! Предложение ограничено и действует только сегодня!

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      Рейтинг: +1442

      Tsigan 1 сентября 2017, 12:23

      Если этот трансфер случится, это будет супер приобретение для Барселоны и саму игроку пойдёт на пользу. Арсенал явно не его уровень.

      0
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      Рейтинг: +31

      the eternal knight > Tsigan 1 сентября 2017, 12:50

      Ты прав, до уровня арсенала он не дотягивает.Ему нужен клуб поскромнее, вроде барселоны. Для барсы это действительно супер приобретение, не каждый день удается отхватить приличного игрока

      2
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      Рейтинг: +307

      Mirex_CSKA 1 сентября 2017, 11:53

      Разноплановые игроки,да и не пойдет он играть туда

      0
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      Рейтинг: +800

      forward33 > Mirex_CSKA 1 сентября 2017, 16:34

      его просто не позовут

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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 1 сентября 2017, 11:52

      У меня такое чувство что президент реала руководит барселоной!!!

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      Рейтинг: +800

      forward33 > Павел Буре 1 сентября 2017, 16:35

      Да нет, просто засланный казачок...

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      Рейтинг: +31

      the eternal knight 1 сентября 2017, 11:47

      Прикиньте иимпотентную полузащиту с ленивым озилом. Хахаха

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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 1 сентября 2017, 11:34

      Разные игроки

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      Рейтинг: +789

      Jenea83 1 сентября 2017, 11:19

      Озил далеко не альтернатива Коутиньо. Вообще разного плана игроки. Мое мнение что он не нужен Барселоне. Тем более что ранее за Реал играл.

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