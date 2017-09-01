«Барселона» видит в Озиле альтернативу Коутиньо

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил в последний день трансферного окна может переехать в Испанию, сообщает Cope. Немец турецкого происхождения может пополнить состав «Барселоны», которая не смогла до сих пор заполучить полузащитника «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо. Ранее стало известно, что англичане не планируют отпускать бразильца из команды раньше завершения ЧМ-2018.

Озил имеет опыт выступления в испанской Примере. С 2010 по 2013 год он играл в составе «Реала».

Известно, что руководство «Арсенала» рассматривает вариант продажи легионера, но за сумму примерно в 60 миллионов евро. Действующее соглашение футболиста с клубом рассчитано до лета 2018 года.