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    Панченко ждет суперматча во встрече «Динамо» с «Зенитом»

    Нападающий московского «Динамо» и сборной России Кирилл Панченко испытал положительные эмоции, принимая участие в сборе национальной команды, а также в товарищеском матче против своего клуба.

    «Эта неделя была плодотворная, готовились к матчу. Эмоции положительные. Это сборная России, большая ответственность, у всех ребят горели глаза. Станислав Саламович сказал, что нужно тактически выстроить команду, поэтому мы в основном работали над тактикой.

    Мы играли в три центральных защитника и два нападающих. Надо было грамотно перекрывать зоны. Где-то получилось, где-то нет. Мы разъезжаемся, так что теперь буду сам разбирать свою игру. Хороший получился спарринг, динамовцы тоже играли с большим желанием.

    Болельщики скандировали «Панченко, забей Луневу»? Если честно, не слышал. Стадион был полный, получился футбольный праздник. А у Лунева спросил, в какой зоне мне лучше сыграть при стандартах, чтобы я ему не мешал при выходе, если что.

    Впереди матч против «Зенита». Это суперматч. Команда идет на первом месте, будем максимально готовиться. Думаю, мы хорошо и плодотворно подготовимся», – рассказал Панченко.

    Матч девятого тура российской Премьер-лиги «Динамо» – «Зенит» состоится 10 сентября в 14:00 по московскому времени.

    Источник: ФК «Динамо»

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    04.09.2017 11:16
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 4 сентября 2017, 17:57

      вы уже показали супер матч со сборной...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1309

      Manilov 4 сентября 2017, 17:34

      Да какой там суперматч?... Уверен в разгроме Динамо.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 4 сентября 2017, 16:30

      Дождется....

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +161

      adekvat 4 сентября 2017, 14:43

      Во парня понеслоооооо, вообще остался хоть один игрок в премъер лиге с Российским паспортом, который не играл за сборную при Черчесове? Состав надо наигрывать ,а тут чехорда какая то.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +122

      Serg_2006 4 сентября 2017, 14:32

      Не супер матч будет, а избиение младенца...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 4 сентября 2017, 13:56

      Забей Луневу в Зените: гы-гы.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 4 сентября 2017, 13:54

      Спартак тоже ждал суперматч с зенитом ))

      2
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      Рейтинг: +6933

      mamba9090909 4 сентября 2017, 13:22

      Суперматч?! Для Панченко может быть и супер.

      1
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