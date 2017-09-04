Ярмоленко: «Хочу показать, что в Украине люди умеют играть в футбол»

Новичок дортмундской «Боруссии» украинский нападающий Андрей Ярмоленко рассказал о своем настрое перед отъездом в немецкий клуб. Футболист пообещал, что в ближайшее время начнем учить немецкий язык.

«Я считаю, что это не только топ-клуб чемпионата Германии, но и всего европейского футбола. Тот футбол, что демонстрирует «Боруссия» – это футбол агрессивный, атакующий. Это нравится болельщикам, и те фанаты, которые приходят в Дортмунде на стадион, и то, как они поддерживают, думаю, мало таких болельщиков.

Уже когда вернусь из сборной, начну учить язык, потому что понимаю, насколько это важно. Когда приходили легионеры в «Динамо», я считал, что они должны знать русский язык. Не идеально, но хотя бы, чтобы можно было им объяснить.

С каким настроением еду в Германию? Еду голодный. Для меня это такой вызов, который я ждал всю жизнь. Так что неважно, сколько лет мне бы было, хоть 45, я уверен, что поеду и сделаю все от меня зависящее, чтобы показать хороший футбол и показать, что в Украине люди умеют играть в футбол. Я буду отдаваться как на тренировках, так и в матчах, а там уже посмотрим.

Хотел ли бы вернуться в Киев на финал Лиги чемпионов? Это была бы фантастика, просто супер», – сказал Ярмоленко.

Напомним, что соглашение с украинцем заключено до июля 2021 года. По информации СМИ, сумма сделки составила 25 миллионов евро. 27-летний футболист выступал за бело-голубых с 2008 года. В прошлом сезоне он провел 36 матчей, забил 19 мячей и сделал 10 голевых передач.