Санчес не собирается зацикливаться на поражениях

Нападающий «Арсенала» Алексис Санчес предлагает философски относиться к поражениям, извлекая из этого уроки.

«Когда тебе напоминают о твоих поражениях, то стоит в ответ напомнить о своих незабываемых победах. Я считаю, что настоящим победителем является тот, кто проиграл, но не остановился на этом, не зациклился.

То, что сегодня кажется поражением, станет главным достижением в твоей жизни в будущем», – считает Санчес.

Напомним, что Санчес уступил в составе «Арсенала» в матче с «Ливерпулем» (0:4), а также в составе сборной Чили проиграл Парагваю (0:3).