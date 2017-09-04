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    Санчес не собирается зацикливаться на поражениях

    Нападающий «Арсенала» Алексис Санчес предлагает философски относиться к поражениям, извлекая из этого уроки.

    «Когда тебе напоминают о твоих поражениях, то стоит в ответ напомнить о своих незабываемых победах. Я считаю, что настоящим победителем является тот, кто проиграл, но не остановился на этом, не зациклился.

    То, что сегодня кажется поражением, станет главным достижением в твоей жизни в будущем», – считает Санчес.

    Напомним, что Санчес уступил в составе «Арсенала» в матче с «Ливерпулем» (0:4), а также в составе сборной Чили проиграл Парагваю (0:3).

    Источник: Goal.com

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    04.09.2017 08:02
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