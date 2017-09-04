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    Фернандеш: «Эдер сможет заменить Ари»

    Полузащитник «Локомотива» Мануэль Фернандеш считает, что новичок команды нападающий Эдер поможет команде в решении поставленных на сезон задач. Напомним, что португальский футболист был арендован у «Лилля» до конца сезона с правом выкупа.

    – Считаю, что Эдер очень поможет «Локомотиву». В атакующей линии у нас есть Фарфан, но он не чистый нападающий. Эдер очень трудолюбивый футболист и хороший человек. Я уверен, что он будет забивать голы и помогать нашему клубу.

    – Эдер сможет заменить другого форварда «Локомотива» – Ари​, который получил травму в начале сезона?

    – Думаю, да. Вообще, они похожи – оба умеют бороться за мячи, хороши в штрафной площади соперника. В этом смысле Эдер, как и Ари, будет крайне полезен нашей команде.

    Источник: Известия

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    04.09.2017 06:46
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