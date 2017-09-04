Фернандеш: «Эдер сможет заменить Ари»

Полузащитник «Локомотива» Мануэль Фернандеш считает, что новичок команды нападающий Эдер поможет команде в решении поставленных на сезон задач. Напомним, что португальский футболист был арендован у «Лилля» до конца сезона с правом выкупа.

– Считаю, что Эдер очень поможет «Локомотиву». В атакующей линии у нас есть Фарфан, но он не чистый нападающий. Эдер очень трудолюбивый футболист и хороший человек. Я уверен, что он будет забивать голы и помогать нашему клубу.

– Эдер сможет заменить другого форварда «Локомотива» – Ари​, который получил травму в начале сезона?

– Думаю, да. Вообще, они похожи – оба умеют бороться за мячи, хороши в штрафной площади соперника. В этом смысле Эдер, как и Ари, будет крайне полезен нашей команде.