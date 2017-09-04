«Ювентус» хочет заполучить Иньесту и Горецку бесплатно

все бы ничего и замечательно, но возраст игроков... Хоть Иньеста и легенда уже, но лучше ему доиграть в Барсе год(другой), а потом в Китай за баблом
Руководство «Ювентуса» продолжает активно работать на трансферном рынке даже когда трансферное окно уже закрыто. После завершения текущего сезона итальянцы рассчитывают заполучить Андреса Иньесту из «Барселоны». Также внимание туринцев привлекает и Леон Горецка из «Шальке».
Оба футболиста идет сейчас к тому, чтобы летом 2018 года стать свободными агентами. Это позволит «Юве» сэкономить на трансферах.