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    «Ювентус» хочет заполучить Иньесту и Горецку бесплатно

    Руководство «Ювентуса» продолжает активно работать на трансферном рынке даже когда трансферное окно уже закрыто. После завершения текущего сезона итальянцы рассчитывают заполучить Андреса Иньесту из «Барселоны». Также внимание туринцев привлекает и Леон Горецка из «Шальке».

    Оба футболиста идет сейчас к тому, чтобы летом 2018 года стать свободными агентами. Это позволит «Юве» сэкономить на трансферах.

    Источник: Football Italia

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    04.09.2017 06:15
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +185

      rLt_Ortriwar 4 сентября 2017, 19:45

      все бы ничего и замечательно, но возраст игроков... Хоть Иньеста и легенда уже, но лучше ему доиграть в Барсе год(другой), а потом в Китай за баблом

      0
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      Рейтинг: +789

      Jenea83 4 сентября 2017, 12:17

      Таких футболистов любой клуб бесплатно захочет получить.

      0
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 4 сентября 2017, 12:12

      Юве шарит и не сидит на попе ровно!!... Сани готовят с лета.... Нашим ещё учится и учится у них.... Да вот беда - учится не хотят!!!... У наших всё на АВОСЬ!!.....)))

      0
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      Рейтинг: +136

      Avatar 2 4 сентября 2017, 11:19

      хотеть не плохо

      1
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      Рейтинг: +88

      Kazak ne China 4 сентября 2017, 09:39

      Хитропопый Беппе в деле

      1
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      Рейтинг: +106

      kos999 4 сентября 2017, 07:33

      Много хотят

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      Рейтинг: +479

      С@НЁК. 4 сентября 2017, 06:46

      Губа не дура)

      2
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