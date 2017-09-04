Погребняк: «Буду стремиться попасть в сборную России, пока играю в футбол»

Нападающий «Динамо» Павел Погребняк после товарищеского матча между московским клубом и сборной России (0:3) заявил, что хотел бы попасть в состав национальной команды.

Напомним, последний раз 33-летний форвард выступал под знаменами сборной в 2012 году.

– В матче со сборной почувствовали ностальгию?

– Чтобы меня снова вызвали, нужно много и кропотливо работать. Пока вызов в национальную команду для меня – не актуальный вопрос. Но я буду стремиться попасть туда до тех пор, пока играю в футбол.