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    Погребняк: «Буду стремиться попасть в сборную России, пока играю в футбол»

    Нападающий «Динамо» Павел Погребняк после товарищеского матча между московским клубом и сборной России (0:3) заявил, что хотел бы попасть в состав национальной команды.

    Напомним, последний раз 33-летний форвард выступал под знаменами сборной в 2012 году.

    – В матче со сборной почувствовали ностальгию?

    – Чтобы меня снова вызвали, нужно много и кропотливо работать. Пока вызов в национальную команду для меня – не актуальный вопрос. Но я буду стремиться попасть туда до тех пор, пока играю в футбол.

    Источник: Чемпионат.ком

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    04.09.2017 00:47
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 4 сентября 2017, 16:24

      В состав Дырнама попади.

      -1
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      Рейтинг: +1086

      SPARTAK 85 4 сентября 2017, 12:54

      Смешно такое слушать. Ты играть то не хочешь, о какой сборной ты говоришь то. Хотел бы играть не сидел бы в запасе из за денег, а играл бы в другом клубе. Но тебя так устраивает.

      0
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 4 сентября 2017, 10:29

      А чем чёрт не шутит?
      Могет и остальных уговорит
      и воосстановят сборную образца 2008 года,
      терять то нечего....и Гусу Иванычу срочный договор на год)))))))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 4 сентября 2017, 10:15

      Вот оно! Самое главное дитя лимита!!! Тупое кривое дерево нихера не делающее зато зарабатывающее миллионы!!!!

      1
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      Рейтинг: +929

      ДСА 4 сентября 2017, 09:14

      Разве что на прощальный матч...

      0
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty > ДСА 4 сентября 2017, 10:15

      Неужели хоть кто то придёт!?)

      0
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      Рейтинг: +313

      ijgjr 4 сентября 2017, 08:53

      придумали наверно - ну как человек в здравом уме может такое сказать - если даже во второй команде не играешь

      0
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      Рейтинг: +6309

      порт 4 сентября 2017, 08:51

      Контракт закончится, и из клуба попрут.

      0
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 4 сентября 2017, 08:34

      Так Паша уже в футбол не играет года 2 точно ! Деньги зарабатывает сидит на лавке, если было бы желание играть тогда бы клуб поменял и в зарплате немного потерял, а так а какой сборной речь идти может?

      0
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 4 сентября 2017, 07:52

      этоон если бы лет эдак 5 назад сказал

      0
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      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 4 сентября 2017, 06:20

      Пашок не сдаётся!

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