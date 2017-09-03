Довбня: «В свое время знатно чудили с Дзюбой»

Голкипер «СКА-Хабаровска» Александр Довбня рассказал, как занимался в одной спортивной школе вместе с нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой.

По словам вратаря, вместе с форвардом у него случилось много веселых историй.

– Вы начали профессиональную карьеру в Финляндии, хотя в те времена заграницу никто и не рвался.

– Я играл в «Футбольном деле» – школе Сергея Хусаинова, и на сборах в Финляндии тренер вратарей национальной сборной страны увидел меня в деле и позвал на просмотр в клуб «Хака», где он тоже работал. Хусаинов меня отпустил. После двух месяцев тренировок меня подписали на полгода.

– «Футбольное дело», насколько я понимаю, задумывалось как коммерческий проект. Что-то на вашем переходе школа заработала?

– Думаю, нет. В тот момент проект уже закрывался. Жаль. Хусаинов много нам помогал. Когда все только начиналось, у нас по уровню сервиса все было, как сейчас в хорошем клубе Премьер-лиги.

– Много ребят пробилось в большой футбол?

– В основном все закончили или по любителям играют. Ну а про то, что там же играл Артем Дзюба, правда, на год младше, вы, наверное, и так знаете.

– Да. С ним общаетесь?

– Когда встречались на поле два года назад в Кубке с «Ростовом», да и сейчас с «Зенитом» подкалывали друг друга. Все-таки чудили мы знатно в свое время, есть, что вспомнить.