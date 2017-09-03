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    Довбня: «В свое время знатно чудили с Дзюбой»

    Голкипер «СКА-Хабаровска» Александр Довбня рассказал, как занимался в одной спортивной школе вместе с нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой.

    По словам вратаря, вместе с форвардом у него случилось много веселых историй.

    – Вы начали профессиональную карьеру в Финляндии, хотя в те времена заграницу никто и не рвался.

    – Я играл в «Футбольном деле» – школе Сергея Хусаинова, и на сборах в Финляндии тренер вратарей национальной сборной страны увидел меня в деле и позвал на просмотр в клуб «Хака», где он тоже работал. Хусаинов меня отпустил. После двух месяцев тренировок меня подписали на полгода.

    – «Футбольное дело», насколько я понимаю, задумывалось как коммерческий проект. Что-то на вашем переходе школа заработала?

    – Думаю, нет. В тот момент проект уже закрывался. Жаль. Хусаинов много нам помогал. Когда все только начиналось, у нас по уровню сервиса все было, как сейчас в хорошем клубе Премьер-лиги.

    – Много ребят пробилось в большой футбол?

    – В основном все закончили или по любителям играют. Ну а про то, что там же играл Артем Дзюба, правда, на год младше, вы, наверное, и так знаете.

    – Да. С ним общаетесь?

    – Когда встречались на поле два года назад в Кубке с «Ростовом», да и сейчас с «Зенитом» подкалывали друг друга. Все-таки чудили мы знатно в свое время, есть, что вспомнить.

    Источник: «Матч ТВ»

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    03.09.2017 23:16
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 4 сентября 2017, 13:57

      Отдадут Дзюбу в СКА, еще почудите.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 4 сентября 2017, 00:17

      а Дзюбиньо до сих пор чудить))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +880

      mishavandit 4 сентября 2017, 00:12

      Клубничка пошла,)))

      0
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