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    «Интер» повысит сумму отступных за Икарди до 110 миллионов

    Руководство «Интера» намерено на повышенных условиях продлить контракт с нападающим Мауро Икарди. По информации источника, миланский клуб повысит сумму отступных за игрока до 110 миллионов.

    Кроме того, пункт о выкупе форварда будет активен только после 20 июля каждого года и исключительно для клубов не из Италии.

    Действующее соглашение Икарди с «Интером» рассчитано до лета 2021 года.

    Источник: Football Italia

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    03.09.2017 20:31
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 3 сентября 2017, 20:46

      Становится признаком дурного тона назначать отступные меньше 100 лимонов...
      Больше можно, меньше нельзя....
      Непонятно, тем самым клубы хотят показать нежелание расставаться с игроком?.... Или срубить бабла при возможном расставании?...))

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