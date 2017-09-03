«Интер» повысит сумму отступных за Икарди до 110 миллионов

Становится признаком дурного тона назначать отступные меньше 100 лимонов...
Больше можно, меньше нельзя....
Непонятно, тем самым клубы хотят показать нежелание расставаться с игроком?.... Или срубить бабла при возможном расставании?...))
Руководство «Интера» намерено на повышенных условиях продлить контракт с нападающим Мауро Икарди. По информации источника, миланский клуб повысит сумму отступных за игрока до 110 миллионов.
Кроме того, пункт о выкупе форварда будет активен только после 20 июля каждого года и исключительно для клубов не из Италии.
Действующее соглашение Икарди с «Интером» рассчитано до лета 2021 года.