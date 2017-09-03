«Интер» повысит сумму отступных за Икарди до 110 миллионов

Руководство «Интера» намерено на повышенных условиях продлить контракт с нападающим Мауро Икарди. По информации источника, миланский клуб повысит сумму отступных за игрока до 110 миллионов.

Кроме того, пункт о выкупе форварда будет активен только после 20 июля каждого года и исключительно для клубов не из Италии.

Действующее соглашение Икарди с «Интером» рассчитано до лета 2021 года.