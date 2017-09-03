Сборная России трижды поразила ворота «Динамо»

Только ощущение осталось, что Динамо в поддавки играли, а не в шашки...
В контрольном матче сборная России одержала крупную победу над «Динамо» – 3:0.
Голом на 22-й минуте встречи отметился дебютант сборной Антон Миранчук. На 40-й минуте Антон Заболотный упрочил преимущество национальной команды. До разгромного счет довел Марио Фернандес, забивший первый гол в составе сборной.
Представляем вашему вниманию все забитые мячи
1:0 – Ан. Миранчук, 22
twit text
— РФПЛ (@rfpl) 3 сентября 2017 г.
2:0 – Заболотный, 40
twit text
— РФПЛ (@rfpl) 3 сентября 2017 г.
3:0 – Фернандес, 58
twit text
— РФПЛ (@rfpl) 3 сентября 2017 г.