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    Сборная России трижды поразила ворота «Динамо»

    В контрольном матче сборная России одержала крупную победу над «Динамо» – 3:0.

    Голом на 22-й минуте встречи отметился дебютант сборной Антон Миранчук. На 40-й минуте Антон Заболотный упрочил преимущество национальной команды. До разгромного счет довел Марио Фернандес, забивший первый гол в составе сборной.

    Представляем вашему вниманию все забитые мячи

    1:0 – Ан. Миранчук, 22

    2:0 – Заболотный, 40

    3:0 – Фернандес, 58

    Источник: Twitter

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    03.09.2017 19:24
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +122

      Serg_2006 4 сентября 2017, 14:43

      Только ощущение осталось, что Динамо в поддавки играли, а не в шашки...

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 4 сентября 2017, 14:00

      Первый автогол от тупой башки Рыкова, третий из 100% вне игры. Только второй был забит по правилам.

      0
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 4 сентября 2017, 05:38

      уже сборные других стран играть с РФ не хотят? смотрел игру, в ФНЛ матчи интереснее бывают...

      0
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      Рейтинг: +121

      Hasanino 4 сентября 2017, 00:28

      Непонятный товарняк
      Ну хоть голы эффектные

      0
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      Рейтинг: +1440

      Loko_Roma 3 сентября 2017, 20:49

      Ждем комендов от мутки - наша сборная велика мы готовы к чм. Я горжусь нашими ребятами они проявили хоректер и победили. Накпл игры был сравним с финалом лч.

      6
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      Рейтинг: +43204

      Амба Нагорск 3 сентября 2017, 20:38

      Сейчас Динамо должны включить в рейтинг УЕФА? )))

      5
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 3 сентября 2017, 20:31

      это просто барса какая-то

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2386

      shurik45 3 сентября 2017, 20:17

      Конечно хотелось бы увидеть данную сборную в противостоянии с более сильным соперником ,тогда можно было говорить о оценке действий того или иного футболиста . А так, на фланге Рауш не плохо смотрелся ,Миранчуки братья, думаю Кузяев это футболист основной сборной ,как и Марио. Хотя конкуренцию никто не отменял!

      0
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 3 сентября 2017, 19:55

      Комментаторы складно про важность матча лепили,
      А болельщики смотреть это фуфло тоже заслужили?

      4
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      Рейтинг: +645

      RamonCSKA > AGE_13 3 сентября 2017, 21:22

      Фернандес миранчуки на основу тянут ,может еще и кузяев

      1
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      Рейтинг: +1904

      Artemka69 3 сентября 2017, 19:55

      Супер был матч))))

      0
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