Сборная России трижды поразила ворота «Динамо»

В контрольном матче сборная России одержала крупную победу над «Динамо» – 3:0.

Голом на 22-й минуте встречи отметился дебютант сборной Антон Миранчук. На 40-й минуте Антон Заболотный упрочил преимущество национальной команды. До разгромного счет довел Марио Фернандес, забивший первый гол в составе сборной.

Представляем вашему вниманию все забитые мячи

1:0 – Ан. Миранчук, 22

twit text — РФПЛ (@rfpl) 3 сентября 2017 г.

2:0 – Заболотный, 40

twit text — РФПЛ (@rfpl) 3 сентября 2017 г.

3:0 – Фернандес, 58