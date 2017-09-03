Кузяев: «Хотел пообщаться с Мамманой на английском, но он меня не понял»

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев рассказал о взаимодействии с аргентинскими новичками сине-бело-голубых. По словам футболиста, за пределами поля найти понимание сложнее, чем на нем.

— В Интернете шутят, что «Зенит» теперь — это сборная Аргентины. Что произойдет раньше: вы выучите испанский, или аргентинцы — русский?

— Слышал, что они будут учить английский язык. Мы понимаем друг друга на поле — например, Паредес знает, как будет по-английски «один», «горишь», «оставь». За его пределами тяжелее: хотел пообщаться с Эмануэлем Мамманой на английском, но он меня не понял.

— В чем секрет записок Манчини, которые он передаeт на поле во время матча?

— Однажды передавал записку Паредесу. Там написано, как именно перестраивается команда после замены.

— Почему Манчини направляет их именно Паредесу?

— Он располагается в центре поля и чаще взаимодействует со всей командой, доносит установки тренера.

Кузяев перешел в «Зенит» летом 2017 года.