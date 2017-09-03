Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Кузяев: «Хотел пообщаться с Мамманой на английском, но он меня не понял»

    Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев рассказал о взаимодействии с аргентинскими новичками сине-бело-голубых. По словам футболиста, за пределами поля найти понимание сложнее, чем на нем.

    — В Интернете шутят, что «Зенит» теперь — это сборная Аргентины. Что произойдет раньше: вы выучите испанский, или аргентинцы — русский?

    — Слышал, что они будут учить английский язык. Мы понимаем друг друга на поле — например, Паредес знает, как будет по-английски «один», «горишь», «оставь». За его пределами тяжелее: хотел пообщаться с Эмануэлем Мамманой на английском, но он меня не понял.

    — В чем секрет записок Манчини, которые он передаeт на поле во время матча?

    — Однажды передавал записку Паредесу. Там написано, как именно перестраивается команда после замены.

    — Почему Манчини направляет их именно Паредесу?

    — Он располагается в центре поля и чаще взаимодействует со всей командой, доносит установки тренера.

    Кузяев перешел в «Зенит» летом 2017 года.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.09.2017 17:26
    Рекомендуем
    Комментарии16
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 4 сентября 2017, 00:41

      Главное что бы на поле понимал!))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 3 сентября 2017, 23:05

      Так через Паредеса у Манчини вся игра построена... :-))) Странный вопрос...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 3 сентября 2017, 20:49

      зачем им учить инглишь они настроены через год максимум через два слинять в теплые края типа Испания или Италия,да и сам Манчини слиняет через год

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39796

      acer2003 3 сентября 2017, 20:46

      Видать Паредес с Кузяевым знают английский,как МуДко !!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +880

      mishavandit 3 сентября 2017, 20:45

      Эмануэль, а ты знаешь что Ландэн из зе кэпитал оф грейт британ?...What???...Пошли бухнём, говорю! ))))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +218

      xyz. 3 сентября 2017, 19:13

      Буэнос айрес шлю мазэ,бэсса мэй мучо,товарищ.

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad 3 сентября 2017, 19:07

      Они настолько заняты приобретением цацок и шмоток для себя и своих баб, что просто нет времени на образование. Три слова - это достижение:))) Наших тоже касается.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4350

      3a zenit 3 сентября 2017, 18:42

      да выучат нужные слова по любому и маты выучат.Работали у меня таджики и за три месяца я начал их понимать примерно что они шпрехают на своём,так что русский будет в любом случаем основным языком в команде.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit 3 сентября 2017, 17:55

      Надо заставит их чтобы выучили русский

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit > SapogSpb 3 сентября 2017, 18:17

      Думаешь эти Аргентинцы проведут в России свои 10 лет жизни

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit > SapogSpb 3 сентября 2017, 18:22

      Поживем увидим и может на арене увидимся

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3282

      woyser 3 сентября 2017, 17:36

      Я не понимаю, что происходит??? Во всём мире: приехал в клуб, в другую страну - учи язык этой страны! так было, есть и будет!!! И только у нас надо подстраиваться сцука под кого-то. Да, за такие бабки они должны уже через месяц сностно общаться!!! Ох, не к добру эти южамы, не к добру...

      5
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11