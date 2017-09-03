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    Лунев, Фернандес и Рауш – в стартовом составе сборной России на матч против «Динамо»

    Стали известны составы команд на контрольную встречу между сборной Россией и «Динамо». Отметим, капитаном национальной команды в этой встрече будет Дмитрий Тарасов.

    Россия: Лунев, Фернандес, Нойштедтер, Шахов, Заболотный, Кутепов, Кузяев, Миранчук Ан., Миранчук Ал., Рауш, Тарасов.

    Запасные: Селихов, Синицын, Набиуллин, Чернов, Панченко, Могилевец, Митришев, Швец, Стоцкий, Игнатьев, Караваев.

    «Динамо»: Нарубин, Морозов, Рыков, Хольмен, Терехов, Соу, Тиам, Темников, Катрич, Луценко, Вандерсон.

    Запасные: Шунин, Цаллагов, Козлов, Калугин, Зотов, Сапета, Соснин, Кузьмин, Погребняк.

    Матч начнется в 17:30 по московскому времени. «Бомбардир» предлагает следить за текстовой трансляцией поединка.

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    Источник: Twitter

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    03.09.2017 16:49
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 3 сентября 2017, 18:14

      Черчесов после матча - "Лысый Рауш - наш Зидан"

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2568

      АЛЕКС 58 3 сентября 2017, 17:29

      Черчес головой ударился!? У Тараса на майке Мудко или Путин!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +75

      FCZenit1990 3 сентября 2017, 17:25

      А чего наши в 10 выйдут?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +53

      сашка0714 3 сентября 2017, 17:17

      Дно

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +444

      vshter76 3 сентября 2017, 17:17

      А кто такой Рауш?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +100

      petrovich666 > vshter76 3 сентября 2017, 18:03

      а кто такой Шахов?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3282

      woyser 3 сентября 2017, 16:59

      Набиуллина и Могилевеца можно было и в основу поставить

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +572

      Alex ostrov > woyser 3 сентября 2017, 17:06

      И Чернова

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +702

      19element87 3 сентября 2017, 16:56

      ммм, даже как то странно - не одного игрока стартового состава сб. России))) ну посмотрим что из этого выйдет))))

      -1
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      ...
      Рейтинг: +3282

      woyser > 19element87 3 сентября 2017, 17:06

      Черчесов, через чур Богобля стал. Даже в Европе во вторых составах есть пара-тройка опытных сборников. Экспериментатор мля!!!

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