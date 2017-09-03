Лунев, Фернандес и Рауш – в стартовом составе сборной России на матч против «Динамо»

Стали известны составы команд на контрольную встречу между сборной Россией и «Динамо». Отметим, капитаном национальной команды в этой встрече будет Дмитрий Тарасов.

Россия: Лунев, Фернандес, Нойштедтер, Шахов, Заболотный, Кутепов, Кузяев, Миранчук Ан., Миранчук Ал., Рауш, Тарасов.

Запасные: Селихов, Синицын, Набиуллин, Чернов, Панченко, Могилевец, Митришев, Швец, Стоцкий, Игнатьев, Караваев.

«Динамо»: Нарубин, Морозов, Рыков, Хольмен, Терехов, Соу, Тиам, Темников, Катрич, Луценко, Вандерсон.

Запасные: Шунин, Цаллагов, Козлов, Калугин, Зотов, Сапета, Соснин, Кузьмин, Погребняк.

Матч начнется в 17:30 по московскому времени. «Бомбардир» предлагает следить за текстовой трансляцией поединка.

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