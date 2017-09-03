Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Стоцкий: «Я мог перейти в ЦСКА? Нет, это всего лишь слухи»

    Полузащитник «Уфы» Дмитрий Стоцкий заявил, что не получал конкретных предложений по переходу в другую команду этим летом.

    Напомним, ранее сообщалось, что футболист может перейти в ЦСКА.

    – Летом активно обсуждали возможность вашего перехода в ЦСКА – как-то внутренне реагировали?

    – Нет, это же всего лишь слухи. Если бы было конкретное предложение, но можно было задуматься. Интерес и переход – большая разница. Чтобы сделка состоялась, должно сойтись много факторов. Сейчас смысла обсуждать возможность ухода в ЦСКА нет – трансферное окно закрыто. Я – игрок «Уфы» с долгосрочным контрактом до 2020 года. И я готов там остаться на этот срок, меня все устраивает. Я сам лично подписал свой контракт, я его уважаю и хочу помогать команде.

    Источник: БИЗНЕС Online

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.09.2017 15:38
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2591

      Ral13 3 сентября 2017, 18:47

      Одобряю. Успехов тебе и "Уфе"

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11