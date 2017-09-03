Стоцкий: «Я мог перейти в ЦСКА? Нет, это всего лишь слухи»

Полузащитник «Уфы» Дмитрий Стоцкий заявил, что не получал конкретных предложений по переходу в другую команду этим летом.

Напомним, ранее сообщалось, что футболист может перейти в ЦСКА.

– Летом активно обсуждали возможность вашего перехода в ЦСКА – как-то внутренне реагировали?

– Нет, это же всего лишь слухи. Если бы было конкретное предложение, но можно было задуматься. Интерес и переход – большая разница. Чтобы сделка состоялась, должно сойтись много факторов. Сейчас смысла обсуждать возможность ухода в ЦСКА нет – трансферное окно закрыто. Я – игрок «Уфы» с долгосрочным контрактом до 2020 года. И я готов там остаться на этот срок, меня все устраивает. Я сам лично подписал свой контракт, я его уважаю и хочу помогать команде.