Созин: «Сегодня футболистам сборной России дается шанс, и они должны им воспользоваться»

Футбольный эксперт Андрей Созин поделился ожиданиями от предстоящего контрольного матча между сборной России и «Динамо».

«Не думаю о том, кто выиграет в матче между сборной России и «Динамо». Результат игры по счету неважен. Мне хочется, чтобы то большое дело, которое сделал Станислав Черчесов, вызвав ближайший резерв, принесло плоды. Чтобы хоть несколько человек из этой заявки показали себя и оказались основными игроками той сборной, которую мы считаем первой. Чтобы зацепиться, сегодня они должны показать свой максимум. И я хочу видеть не счет, не красоту футбола, а желание и самоотдачу. Эти ребята должны доказать и Черчесову, и себе, что чемпионат мира – это большое событие для нашей страны, на котором они могут достойно выступить.

Если у кого-то сегодня будут негорящие глаза и самоотдача на уровне товарищеского матча, значит эксперимент с этой сборной был неудачным. Но можно же это поколение футболистов хоть чем-то завлечь? Сегодня им дается шанс, и они должны им воспользоваться — сыграть так, чтобы ни у кого не было в них сомнений. Мне интересно, смогут ли они использовать эту возможность. Если да – значит, они настоящие спортсмены, мужики. А эти игроки, пусть еще не на первых ролях, но уже точно на подходе к сборной», – сказал Созин.

Встреча начнется в 17:30 по московскому времени. Следить за текстовой трансляцией можно здесь.