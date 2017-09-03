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    Венгер: «Мбаппе? Он может стать новым Пеле»

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер рассказал о переговорах клуба с полузащитником «Монако» Тома Лемаром, а также поделился мнением о нападающем Килиане Мбаппе, который стал футболистом «ПСЖ».

    «Предлагали ли мы 100 миллионов за Лемара? Да, предлагали. Я лично хотел его приобрести. Он решил остаться в «Монако», но мы еще за ним придем. Мбаппе? Он может стать новым Пеле. Каких-то лимитов для него нет, ему еще 18. Им я тоже интересовался, но 180 миллионов – это слишком много для нас», – сказал Венгер.

    «На самом деле я обычный ребенок». История главного молодого игрока планеты

    Источник: Twitter

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    03.09.2017 13:39
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 3 сентября 2017, 17:36

      Никем он не станет. Полсезона приличной игры и мегатрансфер в 18 лет.. У него крайне мало шансов выбраться из-под этого.

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