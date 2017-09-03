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    «Атлетико» рекомендует Диего Косте вернуться в расположение «Челси»

    Руководство «Атлетико» посоветовало форварду «Челси» Диего Косте вернуться в стан клуба. Мадридский клуб намерен подписать футболиста во время зимнего трансферного окна. Напомним, испанский форвард отказывается играть за англичан, несмотря на действующий контракт.

    Такое поведение, по мнению боссов «Атлетико», может повредить будущей сделке. «Челси» намерен заработать на трансфере Косты 50 миллионов фунтов, в то время как испанцы готовы заплатить только 40 миллионов.

    Диего Коста выступает за «Челси» с 2014 года. На его счету 89 матчей и 52 гола.

    Источник: Daily Mail

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    03.09.2017 12:34
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 3 сентября 2017, 15:43

      Нужно и впрям не продавать его до истечения его контракта, посмотрим, кому он нужен будет после 2х летнего застоя . . .

      1
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 3 сентября 2017, 14:32

      Когда уже эту прикапризную паскудь штрафанут по самое не могу, да года на 2 еще бы дисквалифицировали,куда бы гонор и подевался,то же мне играчуля возомнил о себе ХУ знает что...

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 3 сентября 2017, 14:29

      Такими темпами может и закончить карьеру в Европе ! Останется Америка и Китай !

      2
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      Рейтинг: +1339

      DUMOH 3 сентября 2017, 12:48

      Дак ты когда контракт подписывал о чем думал??Хочу не хочу,развели тут...Хуже красных девиц футболисты стали!
      Что происходит с футболом вобще?

      9
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      Рейтинг: +104

      Дополнительная минута > DUMOH 4 сентября 2017, 18:01

      Девиц красных попрошу не обижать!

      0
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      Рейтинг: +1339

      DUMOH > Дополнительная минута 4 сентября 2017, 18:22

      А я чо?Я ничо!Другие вон чо!И ничо)))))

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