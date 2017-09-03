«Атлетико» рекомендует Диего Косте вернуться в расположение «Челси»

Руководство «Атлетико» посоветовало форварду «Челси» Диего Косте вернуться в стан клуба. Мадридский клуб намерен подписать футболиста во время зимнего трансферного окна. Напомним, испанский форвард отказывается играть за англичан, несмотря на действующий контракт.

Такое поведение, по мнению боссов «Атлетико», может повредить будущей сделке. «Челси» намерен заработать на трансфере Косты 50 миллионов фунтов, в то время как испанцы готовы заплатить только 40 миллионов.

Диего Коста выступает за «Челси» с 2014 года. На его счету 89 матчей и 52 гола.