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    Источник: «Реал» пытался приобрести Усмане Дембеле

    «Реал» в летнее трансферное окно пытался усилить линию атаки. Клуб вел переговоры с дортмундской «Боруссией» по Усмане Дембеле, утверждает Diariogol. По данным источника, мадридцы отказались от идеи покупки 20-летнего француза из-за высокой стоимости.

    В итоге нападающий оказался в «Барселоне». Каталонцы приобрели футболиста за 105 миллионов евро. Сообщается, что заработная плата форварда в новой команде будет составлять 12 миллионов евро в год.

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.09.2017 09:25
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +833

      Sola 3 сентября 2017, 21:01

      В старте всё равно играл бы уголовное бревно бензема.

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