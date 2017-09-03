Источник: «Реал» пытался приобрести Усмане Дембеле

«Реал» в летнее трансферное окно пытался усилить линию атаки. Клуб вел переговоры с дортмундской «Боруссией» по Усмане Дембеле, утверждает Diariogol. По данным источника, мадридцы отказались от идеи покупки 20-летнего француза из-за высокой стоимости.

В итоге нападающий оказался в «Барселоне». Каталонцы приобрели футболиста за 105 миллионов евро. Сообщается, что заработная плата форварда в новой команде будет составлять 12 миллионов евро в год.