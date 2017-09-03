«Ганновер» не захотел подписывать ван Перси из-за его возраста

Форвард «Фенербахче» Робин ван Перси в летнее трансферное окно мог продолжить карьеру в Германии. Подписание 34-летнего футболиста рассматривал «Ганновер», утверждает Sportbuzzer. По данным источника, после некоторых раздумий немецкий клуб отказался от данного варианта усиления состава, беря в учет возраст нападающего.

Ранее сообщалось, что Ван Перси согласовал контракт с «Фейеноордом» по схеме «1+1». В минувшем сезоне нападающий провел в чемпионате Турции 24 матча, в которых забил девять голов и отдал три результативные передачи.