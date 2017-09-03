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    «Ганновер» не захотел подписывать ван Перси из-за его возраста

    Форвард «Фенербахче» Робин ван Перси в летнее трансферное окно мог продолжить карьеру в Германии. Подписание 34-летнего футболиста рассматривал «Ганновер», утверждает Sportbuzzer. По данным источника, после некоторых раздумий немецкий клуб отказался от данного варианта усиления состава, беря в учет возраст нападающего.

    Ранее сообщалось, что Ван Перси согласовал контракт с «Фейеноордом» по схеме «1+1». В минувшем сезоне нападающий провел в чемпионате Турции 24 матча, в которых забил девять голов и отдал три результативные передачи.

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.09.2017 08:37
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +489

      mikitka 3 сентября 2017, 13:16

      в РФПЛ был бы крайне неплохим усилением для того же "Спартака" или другого клуба с неплохим бюджетом, но без чемпионских амбиций... а в Германии уже ничего не покажет, к сожалению

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