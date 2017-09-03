Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Источник: «Челси» может подать судебный иск на Косту в размере до 50 миллионов

    «Челси» может подать судебный иск на своего форварда Диего Косту. Как утверждается, клуб намерен потребовать от игрока до 50 миллионов фунтов стерлингов, если он по-прежнему будет отказываться вернуться в расположение команды, так как этим он нарушает условия личного контракта. По условиям соглашения, Коста в неделю зарабатывает в «Челси» 185 тысяч фунтов.

    В течение последних двух месяцев Коста находился в Рио-де-Жанейро и требовал от лондонцев осуществить его продажу в «Атлетико», чего не было сделано. При этом «Челси» уже включил форварда в заявку на сезон

    Источник: Express.co.uk

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.09.2017 07:10
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 3 сентября 2017, 08:15

      Абрамович его засудит.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11