Источник: «Челси» может подать судебный иск на Косту в размере до 50 миллионов

«Челси» может подать судебный иск на своего форварда Диего Косту. Как утверждается, клуб намерен потребовать от игрока до 50 миллионов фунтов стерлингов, если он по-прежнему будет отказываться вернуться в расположение команды, так как этим он нарушает условия личного контракта. По условиям соглашения, Коста в неделю зарабатывает в «Челси» 185 тысяч фунтов.

В течение последних двух месяцев Коста находился в Рио-де-Жанейро и требовал от лондонцев осуществить его продажу в «Атлетико», чего не было сделано. При этом «Челси» уже включил форварда в заявку на сезон