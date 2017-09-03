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    Хави: «Если сравнивать Месси и Роналду, то Лионель существенно превосходит Криштиану»

    Бывший полузащитник «Барселоны» Хави, ныне выступающий за катарский «Аль-Садд», сравнил нападающего каталонцев Лионеля Месси с атакующим игроком мадридского «Реала» Криштиану Роналду. Испанец считает, что аргентинец превосходит португальца.

    «На мой взгляд, Месси силен как в индивидуальных, так и в командных действиях, чего я не сказал бы о Криштиану. Сочетать эти два компонента у него не совсем получается. Лионель всегда скрупулезно выполняет указание тренера. Если бы ему сказали весь матч играть сзади, то он так и сделал бы.

    Роналду прекрасно может завершать атаки, у него поставлен удар. Но если брать в совокупности всех пунктов, то Месси существенно превосходит португальца», – полагает Хави.

    Ранее «Бомбардир» писал, что вполне вероятен уход Месси из «Барселоны» в следующем году.

    Источник: Goal.com

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    03.09.2017 01:32
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    Комментарии7
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    • ...
      Рейтинг: +532

      Бан 4 сентября 2017, 16:28

      Чтобы понять кто лучше достаточно посмотреть на игру вне родных клубов. Например, в сборной ...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +617

      nelez 3 сентября 2017, 17:02

      Оба великолепны , но Рон чуть выше

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +220

      mishkahaker 3 сентября 2017, 12:22

      Оба крутые, вопросов нет. Но Рон более универсален, забивает с обеих ног, головой, скорость, выбор позиции, слабых мест нет.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +824

      dzhanavar 3 сентября 2017, 09:05

      Дааа... Эксперт...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1639

      Psih86 3 сентября 2017, 08:41

      Конечно Лео круче,о чем вообще речь.Сейчас у Барсы спад,нет трофееф,а у Реала наоборот,поэтому этот гамосек получает мячи.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -55

      Real. 3 сентября 2017, 06:34

      Вот сравнил урод барсадрочер, кто лучший все видели и в сборный и в клубе.

      0
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      Рейтинг: +2342

      CSKA471 3 сентября 2017, 01:33

      Ой все

      -1
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