Хави: «Если сравнивать Месси и Роналду, то Лионель существенно превосходит Криштиану»

Бывший полузащитник «Барселоны» Хави, ныне выступающий за катарский «Аль-Садд», сравнил нападающего каталонцев Лионеля Месси с атакующим игроком мадридского «Реала» Криштиану Роналду. Испанец считает, что аргентинец превосходит португальца.

«На мой взгляд, Месси силен как в индивидуальных, так и в командных действиях, чего я не сказал бы о Криштиану. Сочетать эти два компонента у него не совсем получается. Лионель всегда скрупулезно выполняет указание тренера. Если бы ему сказали весь матч играть сзади, то он так и сделал бы.

Роналду прекрасно может завершать атаки, у него поставлен удар. Но если брать в совокупности всех пунктов, то Месси существенно превосходит португальца», – полагает Хави.

Ранее «Бомбардир» писал, что вполне вероятен уход Месси из «Барселоны» в следующем году.