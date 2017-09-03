Источник: Месси летом 2018 года бесплатно покинет «Барселону»

Как сообщают в Испании, форвард «Барселоны» Лионель Месси все-таки не планирует ставить подпись под новым контрактом с клубом.

Информация о том, что аргентинец вот-вот продлит соглашение с каталонцами, поступает на протяжении последних месяцев, но официального продолжения так и не следует. Клуб и футболист прийти к компромиссу не могут.

В связи с этим, если в ближайшее время все разногласия не будут улажены, летом 2018 года Месси станет свободным агентом и покинет «Барселону» бесплатно.