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    Источник: Месси летом 2018 года бесплатно покинет «Барселону»

    Как сообщают в Испании, форвард «Барселоны» Лионель Месси все-таки не планирует ставить подпись под новым контрактом с клубом.

    Информация о том, что аргентинец вот-вот продлит соглашение с каталонцами, поступает на протяжении последних месяцев, но официального продолжения так и не следует. Клуб и футболист прийти к компромиссу не могут.

    В связи с этим, если в ближайшее время все разногласия не будут улажены, летом 2018 года Месси станет свободным агентом и покинет «Барселону» бесплатно.

    Источник: Twitter

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    03.09.2017 00:42
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +1678

      Патронташ 3 сентября 2017, 11:51

      Все проще.Как сообщают из Саранска, летом 2018 года Месси подпишет контракт с Мордовией.

      0
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 3 сентября 2017, 09:55

      Скорее сейчас наступило время когда нужно строить новую Барселону и Месси в этом деле просто необходим.Им бы забыть на пару лет о призах,набрать молодых Месси с Инъестой и Хави - но вряд ли руководство сможет так поступить.

      1
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      Рейтинг: +778

      УхоГорлоНос > Gullit 76 3 сентября 2017, 11:07

      Новых Месси с Иньестой и Хави??? Ты понимаешь,что ТАКИЕ игроки рождаются раз в несколько поколений? И то это очень большая удача, что они все так собрались и Барса была непобедима.

      1
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      ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 > УхоГорлоНос 3 сентября 2017, 11:52

      Так если бы их вовремя не собрали знал бы их мир в той мере что знает сейчас?И сейчас есть классные молодые игроки,я же не предлагаю клонов, а лишь др классных игроков.При Стоичкове мне барса нравилась ничуть не меньше.

      0
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      ...
      Рейтинг: +110

      Schicko > Gullit 76 4 сентября 2017, 10:02

      Я соглашусь с УхоГорлоНосом (не думал, что скажу такое):
      Таких как Хави и Иньеста сейчас просто нет, как кого не собирай.
      Из молодёжи (или около того) выделяются Азар, Кутиньё, ДеБрюйне, Дракслер, Деле Алли, Иско, ну и, прости Господи, Погба.
      Но никто даже рядом не стоит с Хавиньестой. Никто.

      -1
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      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 3 сентября 2017, 09:37

      Ха -ха!

      0
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      Рейтинг: +1426

      VSt 3 сентября 2017, 09:21

      Хи-хи

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 3 сентября 2017, 09:19

      Ага конечно))

      0
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      Рейтинг: +10

      jordan2732 3 сентября 2017, 08:17

      утка

      0
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      Рейтинг: +6911

      sochi-2013 3 сентября 2017, 08:08

      Не источник, а прям фонтан.
      "Если у тебя есть фонтан-заткни его.Дай отдохнуть и фонтану!"( Козьма Прутков)

      1
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 3 сентября 2017, 08:00

      Для подписания контракта время найдут... А вот для экспертов и фантазёров теперь непаханное поле для словоблудия...

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      Рейтинг: +979

      TUMS 3 сентября 2017, 07:47

      Надоело ему большие налоги платить...

      0
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      Рейтинг: +168

      DQ1 3 сентября 2017, 07:36

      Что то не особо верится. Либо действительно на родину уедет

      1
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