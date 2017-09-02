Озил: «Посоветовал бы меньше критиковать «Арсенал». Лучше поддерживайте нас»

Полузащитник английского «Арсенала» Месут Озил отреагировал на критику со стороны бывших футболистов «канониров», недовольных последними результатами команды. По мнению немца, ситуация в стане «пушкарей» не так плоха, как кажется.

«Да, я знаю, что многие бывшие игроки клуба, называющиеся сейчас экспертами, то и дело высказывают свое недовольство. Понимаю, что от этого нам никуда не деться. Тем не менее, я бы посоветовал нашим легендам, чтобы они меньше критиковали и больше поддерживали клуб», – заявил немец.

После трех туров АПЛ «Арсенал» идет на 16 месте в турнирной таблице.

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