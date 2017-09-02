Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Озил: «Посоветовал бы меньше критиковать «Арсенал». Лучше поддерживайте нас»

    Полузащитник английского «Арсенала» Месут Озил отреагировал на критику со стороны бывших футболистов «канониров», недовольных последними результатами команды. По мнению немца, ситуация в стане «пушкарей» не так плоха, как кажется.

    «Да, я знаю, что многие бывшие игроки клуба, называющиеся сейчас экспертами, то и дело высказывают свое недовольство. Понимаю, что от этого нам никуда не деться. Тем не менее, я бы посоветовал нашим легендам, чтобы они меньше критиковали и больше поддерживали клуб», – заявил немец.

    После трех туров АПЛ «Арсенал» идет на 16 месте в турнирной таблице.

    Почему провалы «Арсенала» больше не расстраивают. Клуб умер

    Источник: Goal.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.09.2017 22:48
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11