Писарев после игры с «Тамбовом» позволил себе матерные высказывания

Главный тренер нижегородского «Олимпийца» Николай Писарев после матча 11-го тура ФНЛ против «Тамбова» (1:2) позволил себе нецензурно высказаться по поводу потенциального введения в турнире видеоповторов. По мнению специалиста, до новых технологий в турнире он может не дожить.

«Думаю, игра понравилась зрителям. Здесь, в Тамбове, хорошая футбольная атмосфера. А по судейству… Сейчас мы посмотрели второй гол, забитый в наши ворота. Там было положение «вне игры», но нам от этого не легче…

Это футбол, ошибаются и на уровне Премьер-лиги. Думаю, видеоповторы в ФНЛ введут, ***, когда я уже буду с бородой, ***, если доживу», – сказал Писарев.

«Олимпиец» сейчас находится в зоне вылета, занимая 16 место в таблице.