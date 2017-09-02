Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Писарев после игры с «Тамбовом» позволил себе матерные высказывания

    Главный тренер нижегородского «Олимпийца» Николай Писарев после матча 11-го тура ФНЛ против «Тамбова» (1:2) позволил себе нецензурно высказаться по поводу потенциального введения в турнире видеоповторов. По мнению специалиста, до новых технологий в турнире он может не дожить.

    «Думаю, игра понравилась зрителям. Здесь, в Тамбове, хорошая футбольная атмосфера. А по судейству… Сейчас мы посмотрели второй гол, забитый в наши ворота. Там было положение «вне игры», но нам от этого не легче…

    Это футбол, ошибаются и на уровне Премьер-лиги. Думаю, видеоповторы в ФНЛ введут, ***, когда я уже буду с бородой, ***, если доживу», – сказал Писарев.

    «Олимпиец» сейчас находится в зоне вылета, занимая 16 место в таблице.

    Источник: YouTube

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.09.2017 22:08
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 6 сентября 2017, 09:51

      На эмоциях..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +752

      Maxim Nik 3 сентября 2017, 09:48

      Судья был прав! А использовав мат на пресс-конфереции тренер показал уровень своей культуры!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 3 сентября 2017, 09:07

      Доведут своим судейством человека, а потом удивляются. Он ещё мягко сказал.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6979

      1bear 3 сентября 2017, 00:19

      ...я тоже –2ставки мимо...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1216

      VikNMar 3 сентября 2017, 00:03

      Это для связки слов , а вообще про наше судейство иначе не скажешь .....

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11