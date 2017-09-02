Диего Коста отказался возвращаться в расположение «Челси», несмотря на включение в заявку команды

Нападающий английского «Челси» Диего Коста, по сообщениям британских СМИ, отказывается возвращаться в расположение «синих», включивших испанца в заявку на сезон в АПЛ. Ранее клуб уже штрафовал форварда за нарушение трудовой дисциплины.

В течение лета сообщалось, что главный тренер команды Антонио Конте не рассчитывает на Косту, однако в другой клуб футболист продан не был.

В прошлом сезоне АПЛ испанец провел 35 матчей, забил 20 голов и сделал семь результативных передач.