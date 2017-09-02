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    Диего Коста отказался возвращаться в расположение «Челси», несмотря на включение в заявку команды

    Нападающий английского «Челси» Диего Коста, по сообщениям британских СМИ, отказывается возвращаться в расположение «синих», включивших испанца в заявку на сезон в АПЛ. Ранее клуб уже штрафовал форварда за нарушение трудовой дисциплины.

    В течение лета сообщалось, что главный тренер команды Антонио Конте не рассчитывает на Косту, однако в другой клуб футболист продан не был.

    В прошлом сезоне АПЛ испанец провел 35 матчей, забил 20 голов и сделал семь результативных передач.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    02.09.2017 21:36
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +30

      greedytoski 3 сентября 2017, 13:57

      Никто его в Челси уже не ждёт. Думаю его включили в команду чисто формально, потому как когда пойдут судебные разборки арбитраж будет учитывать все все включая поведение сторон. В данном случае Челси показал что он типа в команде и никто его не отстраняет. Так что в итоге это будет хорошим поводом загрузить его на табло. Там тоже не дураки сидят и коста честно дебил если решил лезть в бутылку и тягаться с Челси.

      0
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      Рейтинг: +87

      bakha23 3 сентября 2017, 09:23

      Вот дебил ему шанс дают он дурак слов нет))

      0
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      Рейтинг: +139

      Антон Л 3 сентября 2017, 05:49

      Как то не профессионально...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +806

      тигрик 3 сентября 2017, 01:56

      Тормоз! Нахрен его

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +882

      talgatnurzhanov2006 3 сентября 2017, 00:20

      Валить пидараса

      -1
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      Рейтинг: +259

      pzdc. > talgatnurzhanov2006 3 сентября 2017, 01:46

      Пидараса ?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 3 сентября 2017, 00:04

      дурачок бабла лишиться

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1869

      xLINDAx 3 сентября 2017, 00:03

      У Косты есть болт, иногда он его кладёт.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 2 сентября 2017, 23:37

      Пора вводить потолок зарплат как в нхл и нба,а также финансовый фэйр плэй чтоб работал.И не хочет игрок играть пусть сидит и сосет палец!

      0
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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 2 сентября 2017, 22:38

      Не воспитанный пёс.Пусть в цепи сидит и аукает.

      1
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      Рейтинг: +169

      TY13R 2 сентября 2017, 22:07

      как говориться - если дибил - это навсегда!!)))

      1
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