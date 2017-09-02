Диего Коста отказался возвращаться в расположение «Челси», несмотря на включение в заявку команды

Никто его в Челси уже не ждёт. Думаю его включили в команду чисто формально, потому как когда пойдут судебные разборки арбитраж будет учитывать все все включая поведение сторон. В данном случае Челси показал что он типа в команде и никто его не отстраняет. Так что в итоге это будет хорошим поводом загрузить его на табло. Там тоже не дураки сидят и коста честно дебил если решил лезть в бутылку и тягаться с Челси.
Нападающий английского «Челси» Диего Коста, по сообщениям британских СМИ, отказывается возвращаться в расположение «синих», включивших испанца в заявку на сезон в АПЛ. Ранее клуб уже штрафовал форварда за нарушение трудовой дисциплины.
В течение лета сообщалось, что главный тренер команды Антонио Конте не рассчитывает на Косту, однако в другой клуб футболист продан не был.
В прошлом сезоне АПЛ испанец провел 35 матчей, забил 20 голов и сделал семь результативных передач.