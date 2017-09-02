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    «Атлетико» понизил стоимость Гризманна с 200 до 100 миллионов

    Как сообщают в Испании, мадридский «Атлетико» понизил стоимость своего нападающего Антуана Гризманна. Если летом француз стоил 200 миллионов евро, то теперь любой другой клуб может в ближайшее трансферное окно купить его за 100.

    Это связано с тем, что летом «матрасники» не могли заявлять новых футболистов из-за санкций ФИФА, из-за чего компенсировать потерю Гризманна было бы очень сложно. Поэтому потенциальному новому клуба игрока пришлось бы заплатить более внушительную сумму.

    Напомним, что желание заполучить Гризманна летом выражала «Барселона».

    Источник: Marca

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    02.09.2017 20:44
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 3 сентября 2017, 08:58

      И другим клубам тоже стоит заоблачные суммы скинуть, а то рынок обезумел уже.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +328

      ИванЯ 3 сентября 2017, 00:07

      за сотню куда лучше чем Мбапе

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22

      марадонна/гаринча/роналдо 2 сентября 2017, 22:49

      Мастерство и эллегантность при нем

      0
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    • ...
      Рейтинг: +789

      Jenea83 2 сентября 2017, 21:34

      Такой игрок любой команде пригодится

      0
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