«Атлетико» понизил стоимость Гризманна с 200 до 100 миллионов

Как сообщают в Испании, мадридский «Атлетико» понизил стоимость своего нападающего Антуана Гризманна. Если летом француз стоил 200 миллионов евро, то теперь любой другой клуб может в ближайшее трансферное окно купить его за 100.

Это связано с тем, что летом «матрасники» не могли заявлять новых футболистов из-за санкций ФИФА, из-за чего компенсировать потерю Гризманна было бы очень сложно. Поэтому потенциальному новому клуба игрока пришлось бы заплатить более внушительную сумму.

Напомним, что желание заполучить Гризманна летом выражала «Барселона».