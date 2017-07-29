Гризманн может заменить Неймара в «Барселоне»

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн вошел в шорт-лист «Барселоны». Сине-гранатовые рассматривают 26-летнего игрока в качестве возможной замены Неймару, который, по информации СМИ, в ближайшие дни завершит свой переход в «ПСЖ».

Отступные за француза составляют 100 миллионов евро. В каталонском клубе считают, что француз, скорее всего, обойдется им дешевле, чем хавбек «Ливерпуля» Фелиппе Коутиньо или форвард «ПСЖ» Пауло Дибала. Тем не менее, «блауграна» понимает, что цены на всех вышеперечисленных игроков могут быть максимально завышены их клубами по причине компенсации, которую «Барселона» может получить за Неймара. Сумма в 222 миллиона евро явно подтолкнет потенциальных продавцов «задрать» стоимость своих футболистов.

Напомним, что из-за запрета ФИФА «матрасники» не могут проводить любые трансферные операции до января 2018 года. Поэтому, если эта сделка и состоится, то не раньше зимнего межсезонья.