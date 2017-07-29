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Гризманн может заменить Неймара в «Барселоне»

29 июля 2017, 14:34
13

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн вошел в шорт-лист «Барселоны». Сине-гранатовые рассматривают 26-летнего игрока в качестве возможной замены Неймару, который, по информации СМИ, в ближайшие дни завершит свой переход в «ПСЖ».

Отступные за француза составляют 100 миллионов евро. В каталонском клубе считают, что француз, скорее всего, обойдется им дешевле, чем хавбек «Ливерпуля» Фелиппе Коутиньо или форвард «ПСЖ» Пауло Дибала. Тем не менее, «блауграна» понимает, что цены на всех вышеперечисленных игроков могут быть максимально завышены их клубами по причине компенсации, которую «Барселона» может получить за Неймара. Сумма в 222 миллиона евро явно подтолкнет потенциальных продавцов «задрать» стоимость своих футболистов.

Напомним, что из-за запрета ФИФА «матрасники» не могут проводить любые трансферные операции до января 2018 года. Поэтому, если эта сделка и состоится, то не раньше зимнего межсезонья.

Источник: Marca
Испания. Примера Атлетико Барселона Гризманн Антуан Неймар
Комментарии (13)
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pzdc.
1501328212
Бля
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insider_retro
1501328419
Антуан ещё полгода из Атлетико не соскочит... Условности ФФП не переплюнуть...
Ответить
xLINDAx
1501328431
Да до зимы уже купят кого-то в это окно в случае побега Неймара..новость как-то ни о чём..
Ответить
Chernyi Lis
1501329082
не равноценно..
Ответить
серега кашин
1501329822
гризманн даже рядом не стоял с неймаром
Ответить
айор балдёжник
1501330817
да пойдёт
Ответить
mikitka
1501332702
нет. не может
Ответить
Gullit 76
1501333039
В стан соперника он не пойдёт.
Ответить
serppion
1501334437
С Неймаром и Гризманном это будет как поменять столовое серебро на алюминиевые ложки.
Ответить
яйва-яйва
1501334572
неплохо!
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