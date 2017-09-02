Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Аленичев: «В игре против «Ротор-Волгограда» я не узнал своих ребят, футбол не получился»

    Главный тренер красноярского «Енисея» Дмитрий Аленичев после матча 11-го тура ФНЛ против «Ротор-Волгограда» (1:0) признался, что должной игры у его подопечных не получилось.

    «Начну с комплимента в адрес «Ротора». За 11 туров, считаю, что это самая играющая команда. Она сегодня показала очень качественный футбол, создала нам очень много проблем. Однозначно, волжане находится не на своем месте в турнирной таблице. В ближайшем будущем они начнут набирать очки, потому что 90 процентов матчей играли на выезде.

    У команды бывают такие дни, когда хочется и результата, и хорошего футбола. Первого мы сегодня с трудом добились, а футбол просто не получился. Трудно пока сказать с чем это связано, не узнал я сегодня своих ребят.

    Может, функциональное состояние не лучшее, может, мандраж перед своими болельщиками. Мы разберемся, потому что так играть, как сегодня, при своих болельщиках нельзя», – уверен экс-главный тренер московского «Спартака».

    Красноярцы после этой игры возглавили турнирную таблицу ФНЛ.

    Источник: ФК «Енисей»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.09.2017 19:15
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +172

      BigFanFCRV 4 сентября 2017, 16:19

      как бы это прискорбно не звучало, но Ротор- это самое дно...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 4 сентября 2017, 08:01

      Самокритично блин)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +104

      Дополнительная минута 3 сентября 2017, 01:21

      ещё всё впереди

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +76

      lebron777 2 сентября 2017, 21:28

      Удачи парни , не кипите , все за вас Красноярцы переживают !!)))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11