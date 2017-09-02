Аленичев: «В игре против «Ротор-Волгограда» я не узнал своих ребят, футбол не получился»

Главный тренер красноярского «Енисея» Дмитрий Аленичев после матча 11-го тура ФНЛ против «Ротор-Волгограда» (1:0) признался, что должной игры у его подопечных не получилось.

«Начну с комплимента в адрес «Ротора». За 11 туров, считаю, что это самая играющая команда. Она сегодня показала очень качественный футбол, создала нам очень много проблем. Однозначно, волжане находится не на своем месте в турнирной таблице. В ближайшем будущем они начнут набирать очки, потому что 90 процентов матчей играли на выезде.

У команды бывают такие дни, когда хочется и результата, и хорошего футбола. Первого мы сегодня с трудом добились, а футбол просто не получился. Трудно пока сказать с чем это связано, не узнал я сегодня своих ребят.

Может, функциональное состояние не лучшее, может, мандраж перед своими болельщиками. Мы разберемся, потому что так играть, как сегодня, при своих болельщиках нельзя», – уверен экс-главный тренер московского «Спартака».

Красноярцы после этой игры возглавили турнирную таблицу ФНЛ.