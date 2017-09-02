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    Лукаку: «Я позвонил Златану и призвал его вернуться в «Манчестер Юнайтед»

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку заявил, что хотел вернуть в команду Златана Ибрагимовича. Швед провел в составе «красных дьяволов» прошлый сезон. Его контракт истек в июле, а в августе 35-летний форвард заключил с манкунианцами новое годичное соглашение.

    «Я сказал Златану, что надеялся на его возвращение в «Манчестер Юнайтед». Мы нуждаемся в его индивидуальности. И я знал, что он подпишет новый контракт», – сказал Лукаку.

    Напомним, в настоящее время Ибрагимович продолжает восстанавливаться от травмы колена, полученной в апреле в матче Лиги Европы с «Андерлехтом».

    Источник: Tribalfootball

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    02.09.2017 13:24
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx 2 сентября 2017, 15:40

      "Призвать Златана" - это сильно).

      3
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      Рейтинг: +489

      mikitka 2 сентября 2017, 14:21

      зачем Лукаку такой конкурент?!

      0
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      Рейтинг: +536

      dolf666 > mikitka 5 сентября 2017, 11:32

      и правда, зачем МЮ нужен игрок калибра Златана, когда впереди апл и лига чемпионов........... :)

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