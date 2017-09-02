Лукаку: «Я позвонил Златану и призвал его вернуться в «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку заявил, что хотел вернуть в команду Златана Ибрагимовича. Швед провел в составе «красных дьяволов» прошлый сезон. Его контракт истек в июле, а в августе 35-летний форвард заключил с манкунианцами новое годичное соглашение.

«Я сказал Златану, что надеялся на его возвращение в «Манчестер Юнайтед». Мы нуждаемся в его индивидуальности. И я знал, что он подпишет новый контракт», – сказал Лукаку.

Напомним, в настоящее время Ибрагимович продолжает восстанавливаться от травмы колена, полученной в апреле в матче Лиги Европы с «Андерлехтом».