«Наполи» ответил отказом на предложение «Барселоны» в размере 100 миллионов по Инсинье

Нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье мог продолжить карьеру в «Барселоне». По информации источника, каталонский клуб в последний день летнего трансферного окна сделал предложение о покупке 26-летнего итальянца в размере 100 миллионов евро, но получил отказ.

Ранее президент итальянской команды Аурелио Де Лаурентис заявил, что неаполитанцы не будут продавать футболиста.

В нынешнем сезоне Инсинье провел за «Наполи» в Серии А два матча, в которых отдал две результативные передачи.