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    «Наполи» ответил отказом на предложение «Барселоны» в размере 100 миллионов по Инсинье

    Нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье мог продолжить карьеру в «Барселоне». По информации источника, каталонский клуб в последний день летнего трансферного окна сделал предложение о покупке 26-летнего итальянца в размере 100 миллионов евро, но получил отказ.

    Ранее президент итальянской команды Аурелио Де Лаурентис заявил, что неаполитанцы не будут продавать футболиста.

    В нынешнем сезоне Инсинье провел за «Наполи» в Серии А два матча, в которых отдал две результативные передачи.

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    02.09.2017 11:32
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +31

      the eternal knight 2 сентября 2017, 12:47

      Барса рекорд по отказам

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