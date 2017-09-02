Титов: «Зенит» вылезает за счет Кокорина»

Тренер «Енисея» Егор Титов считает, что называть «Зенит» чемпионом России еще рано. Бывший футболист «Спартака» отметил, что петербургский клуб выигрывает последние матчи за счет нападающего Александра Кокорина.

– Сейчас в чемпионате есть «Зенит» и все остальные?

– Нет. «Ростов» показал, как можно играть против Питера, а «Утрехт» – как его обыгрывать. Набрал сумасшедшую форму Кокорин, и где-то за счет него «Зенит» вылезает.

– То есть с фразой «Зенит» – уже чемпион» вы не согласны?

– Ни в коем случае. Доживем до зимы, а потом посмотрим, кто как себя поведет на трансферном рынке.