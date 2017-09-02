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    Титов: «Зенит» вылезает за счет Кокорина»

    Тренер «Енисея» Егор Титов считает, что называть «Зенит» чемпионом России еще рано. Бывший футболист «Спартака» отметил, что петербургский клуб выигрывает последние матчи за счет нападающего Александра Кокорина.

    – Сейчас в чемпионате есть «Зенит» и все остальные?

    – Нет. «Ростов» показал, как можно играть против Питера, а «Утрехт» – как его обыгрывать. Набрал сумасшедшую форму Кокорин, и где-то за счет него «Зенит» вылезает.

    – То есть с фразой «Зенит» – уже чемпион» вы не согласны?

    – Ни в коем случае. Доживем до зимы, а потом посмотрим, кто как себя поведет на трансферном рынке.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.09.2017 08:50
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +1452

      Mariner 3 сентября 2017, 16:52

      У свиней уже бомбит )))

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +1539

      isa361 3 сентября 2017, 01:04

      нашли эксперта

      4
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      Рейтинг: +616

      smersh45 2 сентября 2017, 23:58

      пиз..т как футбольный профан

      -1
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      Рейтинг: +4293

      Zubo 2 сентября 2017, 18:48

      Вообще выражения типа: "Зенит вылезает за счёт своего же игрока" или если бы не "какой-то" игрок то Зенит бы проиграл , немножко мягко так скажем не умны, как я например слышал, что если бы не Лунёв или Лодыгин, то Зенит бы огрёб или был бы разгромлен , а если бы не Кокорин , то не побеждал бы... Они на минуточку игроки Зенита и в каждом конкретном случае оказываются в фокусе в соответствии с тактическим планом игры, а голевые пасы Кокорину противники делали что-ли ??? Тот же Дриуси, Кузяев, Паредес... Просто диву даёшся от этих специалистов

      4
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 2 сентября 2017, 16:41

      еще один Маставой дураки блин оба тогда за счет кого в прошлом году вылезал Шпартак?если бы не Промеска был бы твой Титов Шпартак в одном интересном месте

      4
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      Рейтинг: +3829

      minaev23 2 сентября 2017, 15:22

      Если кокорин травму получит голы зенита закончатся дзюба не поможет!

      0
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      Рейтинг: +616

      smersh45 > minaev23 3 сентября 2017, 00:10

      играет команда а не один игрок, чудак

      -2
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 2 сентября 2017, 14:08

      Уважаю Титова, как игрока, но это интервью не совсем адекватно (((

      4
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      Рейтинг: +428

      qwera 1969 2 сентября 2017, 14:02

      За счет Кокорина (который тогда был полный ноль), Спартак стал чемпионом.... Данный комментарий Титова-это какой-то маразм. Раньше Егорушка таким не был... Пирамидона прими...

      0
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 2 сентября 2017, 13:57

      Странный этот Титов ))) Ну где-то за счёт Кокорина. Где-то спасибо Лунёву. Где-то Дриусси вытащил матч. И это только начало сезона )

      4
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      Рейтинг: +3951

      Kollljan 2 сентября 2017, 12:17

      Иди бромантанчика прими.

      1
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