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    Гаджиев недоволен выступлением «Амкара» на старте сезона

    Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев признался, что недоволен игрой команды на старте сезона. Напомним, что после восьми туров чемпионата России пермяки занимают последнее место в турнирной таблице, имея на своем счету пять очков.

    – Оцените старт чемпионата. Можно ли поставить этому отрезку неудовлетворительную оценку?

    – Конечно, можно поставить. Команда выступает более чем неудовлетворительно. Старт у нас, наверно, один из худших за многие годы, в частности, за то время, которое я пребываю в «Амкаре». Такой скомканной подготовки с одной стороны, и множество организационных вопросов – с другой, не было ни разу. Слава Богу, вроде бы, определились со многими вопросами, хоть и с некоторым опозданием.

    Трансферное окно уже закрыто и мы, конечно, не решили те задачи, которые перед нами стояли. Но все-таки, сейчас понятно, что поддержка руководство области реальна. Несмотря на то, что у нас не все позиции адекватно укомплектованы, мы имеем достаточно большую группу квалифицированных футболистов. Плюс ко всему, мы ждем возвращение Огуде. Мы надеемся на то, что более качественно станут играть наши лидеры.

    Источник: ФК «Амкар»

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    02.09.2017 08:36
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +24829

      dok66 2 сентября 2017, 12:06

      Продав двух системообразующих игроков команды , чего можно было ждать от Амкара в этом сезоне ! Они на своем месте !

      0
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      Рейтинг: +17971

      арейская 2 сентября 2017, 11:41

      Было бы странно, если бы сказал что доволен...

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 2 сентября 2017, 09:50

      Амкар, дави коней!

      -1
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      Рейтинг: +1339

      DUMOH > prezent2017 2 сентября 2017, 11:25

      Это спокойно может произойти,ведь ЦСКА не имеет длинной скамейки,а значит будет играть в пол силы,а то и меньше,ради матча ЛЧ против Бенфики!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +76

      bashnat013 2 сентября 2017, 09:44

      Да ладно ,а что так

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