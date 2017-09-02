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    Бубнов: «Трансфер Петковича в «Спартак» – самый странный в РФПЛ»

    Известный футбольный эксперт Александр Бубнов признался, что его удивил переход защитника Марко Петковича из «Црвены Звезды» в «Спартак» этим летом.

    Напомним, что красно-белые подписали 24-летнего серба на правах свободного агента.

    – Самый странный переход?

    – Мы же говорим сейчас только о лидерах? Тогда – Марко Петкович. Пока неясно, чем 24-летний правый защитник привлек Карреру. Он уже не юн, выступал только в Сербии, а по набору качеств пока не впечатляет, не может пробиться в основу.

    Источник: Sportbox.ru

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    02.09.2017 07:03
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +24829

      dok66 2 сентября 2017, 12:12

      Так ЦЗ и Спартак - друзья ! Чему тут удивляться !

      0
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 2 сентября 2017, 11:34

      Тут вопрос больше к менеджменту Спартака. Селекционный отдел там очень слабый.

      0
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 2 сентября 2017, 11:01

      Петкович еще может заиграть,в цз он не плохо смотрелся

      0
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 2 сентября 2017, 09:56

      Вещи надо называть своими именами: просрали ТО! Чем занимались в клубе в это время, не понятно! Вест сел.отдел на мальдивах отдыхал!

      1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 2 сентября 2017, 09:33

      Спиртяк команда странностей. Куда ни плюнь, всюду "странности".

      -3
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