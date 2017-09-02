Бубнов: «Трансфер Петковича в «Спартак» – самый странный в РФПЛ»

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов признался, что его удивил переход защитника Марко Петковича из «Црвены Звезды» в «Спартак» этим летом.

Напомним, что красно-белые подписали 24-летнего серба на правах свободного агента.

– Самый странный переход?

– Мы же говорим сейчас только о лидерах? Тогда – Марко Петкович. Пока неясно, чем 24-летний правый защитник привлек Карреру. Он уже не юн, выступал только в Сербии, а по набору качеств пока не впечатляет, не может пробиться в основу.