Источник: «ПСЖ» отказался продавать Ди Марию «Барселоне»

Вчера «Бомбардир» писал о переговорах «Барселоны» с «ПСЖ» по трансферу полузащитника Анхеля Ди Марии.

Согласно испанскому ресурсу Sport, парижский клуб отклонил предложение сине-гранатовых. По информации источника, испанская сторона несколько раз повышала предложение. Максимальная сумма, предложенная «Барселоной» – 45 миллионов евро.

В двух стартовых турах чемпионата Испании команда Эрнесто Вальверде одержала две победы подряд со счетом 2:0 – над «Бетисом» и «Алавесом». Команда делит первое место в турнирной таблице с «Реалом Сосьедад».