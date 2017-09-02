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    Источник: «ПСЖ» отказался продавать Ди Марию «Барселоне»

    Вчера «Бомбардир» писал о переговорах «Барселоны» с «ПСЖ» по трансферу полузащитника Анхеля Ди Марии.

    Согласно испанскому ресурсу Sport, парижский клуб отклонил предложение сине-гранатовых. По информации источника, испанская сторона несколько раз повышала предложение. Максимальная сумма, предложенная «Барселоной» – 45 миллионов евро.

    В двух стартовых турах чемпионата Испании команда Эрнесто Вальверде одержала две победы подряд со счетом 2:0 – над «Бетисом» и «Алавесом». Команда делит первое место в турнирной таблице с «Реалом Сосьедад».

    Источник: Sport.es

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    02.09.2017 00:47
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +737

      Тони Монтана Б 2 сентября 2017, 09:13

      Да надо было также как псж, барса деньги переводит на счет игрока, и он выкупает свой тконтракт.

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      Рейтинг: +528

      КЭТиК 2 сентября 2017, 07:35

      Придется Барсе штамповать победы со счетом 2-0,а не как раньше -одни разгромы.

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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 2 сентября 2017, 06:06

      Бедная просто Мария,в ПСЖ лавку будет полировать после громких летних трансферов,и в Барсе поиграть не дали...

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      Рейтинг: +833

      Sola 2 сентября 2017, 02:32

      После перехода Неймара уже было объявлено, что каталонцы не будут иметь никаких дел с арабами из ПСЖ. Так что в переход Ди Марии не верилось изначально.
      Барсе нужно взять себя в руки и обратить внимание на Аленью из молодежки. Надо дать ему шанс. И зря, наверное, Мунира в аренду отдали. Пригодился бы.

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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 2 сентября 2017, 01:09

      хахаха 45??? лучше бы паулинье не брали и 85 предложили бы!!! Дебилы сидят в руководстве у барселоны!!!

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      Рейтинг: +582

      Ф.К БАРСЕЛОНА > Павел Буре 2 сентября 2017, 01:46

      Судя по вчерашним матчам за сборные Паулиньо топ игрок по сравнению с Ди марией.

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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре > Ф.К БАРСЕЛОНА 2 сентября 2017, 01:49

      Я только ЗА!!! посмотрим на него .

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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 2 сентября 2017, 00:59

      печально,что все это дело с ффп пройдет впустую

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