Гаджиев: «Почему участия ЦСКА в ЛЧ не учли при составлении календаря РФПЛ – для меня остается вопросом»

Есть великий бог: "Как там, у них на Западе". И наши футбольные архангелы руководствуются только этим при составлении календаря. Поэтому и в декабре играем ("как там"), и через два на третий - не грех ("на Западе, вон, и ничего!"). Главное, великий престольный праздник "Трансферное окно" не пропустить! А собрать тренеров, да вручную разложить по турам, руководствуясь только "плебейскими" интересами клубов - ниже Их божественного величия.
Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев поделился мыслями о матче 9-го тура чемпионата России против ЦСКА.
«Игра с ЦСКА? Здесь есть факторы, которые снижают качество нашей подготовки. Я хотел бы отметить изменения в календаре соревнований. Если бы у нас игра изначально была 8-го числа, то была бы совсем другая подготовка. Понятно, что ЦСКА не может играть 10-го числа. Это очевидно.
Точно также понятно, что в календаре не должно быть этой даты для армейцев. Это ляп со стороны тех, кто его составляет. Мы предполагали, что ЦСКА пройдет в групповой этап Лиги чемпионов. Почему этого не учли при составлении календаря – для меня остается вопросом», – сказал тренер.
После 8-ми туров РФПЛ пермский клуб занимает последнюю строчку в турнирной таблице. Армейцы находятся на шестом месте.