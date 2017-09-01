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    Гаджиев: «Почему участия ЦСКА в ЛЧ не учли при составлении календаря РФПЛ – для меня остается вопросом»

    Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев поделился мыслями о матче 9-го тура чемпионата России против ЦСКА.

    «Игра с ЦСКА? Здесь есть факторы, которые снижают качество нашей подготовки. Я хотел бы отметить изменения в календаре соревнований. Если бы у нас игра изначально была 8-го числа, то была бы совсем другая подготовка. Понятно, что ЦСКА не может играть 10-го числа. Это очевидно.

    Точно также понятно, что в календаре не должно быть этой даты для армейцев. Это ляп со стороны тех, кто его составляет. Мы предполагали, что ЦСКА пройдет в групповой этап Лиги чемпионов. Почему этого не учли при составлении календаря – для меня остается вопросом», – сказал тренер.

    После 8-ми туров РФПЛ пермский клуб занимает последнюю строчку в турнирной таблице. Армейцы находятся на шестом месте.

    Источник: ФК «Амкар»

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    01.09.2017 21:37
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +463

      Vratarь 2 сентября 2017, 11:07

      Есть великий бог: "Как там, у них на Западе". И наши футбольные архангелы руководствуются только этим при составлении календаря. Поэтому и в декабре играем ("как там"), и через два на третий - не грех ("на Западе, вон, и ничего!"). Главное, великий престольный праздник "Трансферное окно" не пропустить! А собрать тренеров, да вручную разложить по турам, руководствуясь только "плебейскими" интересами клубов - ниже Их божественного величия.

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      Рейтинг: +1339

      DUMOH 2 сентября 2017, 06:41

      Дак чо с игрой то,перенесут или не перенесут??Я сходить хотел на матч(

      0
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 2 сентября 2017, 02:45

      А у нас все через задницу делается! Пора привыкнуть!

      0
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      Рейтинг: +4438

      sobaka120982 1 сентября 2017, 22:16

      Да наверное потому что наш ЦСКА на этот год уже в ЛЧ. Никаких целей не ставит... В прочем как и в чемпионате.тут на лицо играть на два фронта а в команде 5-6 игроков осталось...

      2
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 1 сентября 2017, 21:42

      какая разница все равно очки подарите

      3
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