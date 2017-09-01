Гаджиев: «Почему участия ЦСКА в ЛЧ не учли при составлении календаря РФПЛ – для меня остается вопросом»

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев поделился мыслями о матче 9-го тура чемпионата России против ЦСКА.

«Игра с ЦСКА? Здесь есть факторы, которые снижают качество нашей подготовки. Я хотел бы отметить изменения в календаре соревнований. Если бы у нас игра изначально была 8-го числа, то была бы совсем другая подготовка. Понятно, что ЦСКА не может играть 10-го числа. Это очевидно.

Точно также понятно, что в календаре не должно быть этой даты для армейцев. Это ляп со стороны тех, кто его составляет. Мы предполагали, что ЦСКА пройдет в групповой этап Лиги чемпионов. Почему этого не учли при составлении календаря – для меня остается вопросом», – сказал тренер.

После 8-ми туров РФПЛ пермский клуб занимает последнюю строчку в турнирной таблице. Армейцы находятся на шестом месте.