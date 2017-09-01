Титов: «Спартак» не потерял шансов на чемпионство»

Экс-капитан «Спартака» Егор Титов поделился впечатлениями от текущего сезона чемпионата России.

– Сейчас в чемпионате есть «Зенит и все остальные?

– Нет. «Ростов» показал, как можно играть против Питера, а «Утрехт» – как его обыгрывать. Набрал сумасшедшую форму Кокорин, и где-то за счет него «Зенит» вылезает.

– То есть с фразой «Зенит» – уже чемпион» вы не согласны?

– Ни в коем случае. Доживем до зимы, а потом посмотрим, кто как себя поведет на трансферном рынке.

– «Спартак» потерял шансы на титул?

– Нет, но сейчас надо говорить не о титуле, а о том, как попытаться сократить отрыв от «Зенита». За 8 туров отставание от «Зенита» на 11 очков – это много.

Команда Массимо Карреры занимает девятое место в турнирной таблице.

Воспитанник красно-белых Титов выступал за главную команду клуба с 1992 по 2008 год. Экс-полузащитник выиграл в ее составе 22 титула, включая шесть побед в чемпионате.