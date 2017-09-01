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    Титов: «Спартак» не потерял шансов на чемпионство»

    Экс-капитан «Спартака» Егор Титов поделился впечатлениями от текущего сезона чемпионата России.

    – Сейчас в чемпионате есть «Зенит и все остальные?

    – Нет. «Ростов» показал, как можно играть против Питера, а «Утрехт» – как его обыгрывать. Набрал сумасшедшую форму Кокорин, и где-то за счет него «Зенит» вылезает.

    – То есть с фразой «Зенит» – уже чемпион» вы не согласны?

    – Ни в коем случае. Доживем до зимы, а потом посмотрим, кто как себя поведет на трансферном рынке.

    – «Спартак» потерял шансы на титул?

    – Нет, но сейчас надо говорить не о титуле, а о том, как попытаться сократить отрыв от «Зенита». За 8 туров отставание от «Зенита» на 11 очков – это много.

    Команда Массимо Карреры занимает девятое место в турнирной таблице.

    Воспитанник красно-белых Титов выступал за главную команду клуба с 1992 по 2008 год. Экс-полузащитник выиграл в ее составе 22 титула, включая шесть побед в чемпионате.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.09.2017 20:32
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +3951

      Kollljan 2 сентября 2017, 12:20

      Он не потерял, а просрал все шансы уже.

      -1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 2 сентября 2017, 09:39

      Турнир только начался, Даже Амкар шансов не потерял. И Анжи...

      -1
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      Рейтинг: +695

      fan-man 2 сентября 2017, 06:40

      Да я думаю, что шансов у Спартака уже нет, впрочем как и у всех соперников зенита мать его

      0
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      Рейтинг: +283

      SpazMatikus 2 сентября 2017, 03:33

      Пауза как раз ксати,уверен тренерский штаб проведет хорошую работу над ошибками.Я даже склоняюсь к тому что в лч как раз таки очень хорошо съыграем,и что то мне подсказывает что Каррера намерено готовил пик команды как раз на групповую стадию.Так что будем смотреть.А Егору респект,наша легкнда, все правильно сказал шансы есть.Да и с чего это путь чемпиона должен быть легким.эта ситуация по мне так вообще на руку,она здорово покажет кто из игроков не дотягивает,а кто то возможно наоборот раскроется.Уверен что все у нас будет хорошо.

      1
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      Рейтинг: +600

      polozovs 2 сентября 2017, 01:47

      Разве он мог сказать иначе ??

      0
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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 2 сентября 2017, 00:23

      Не соглашусь с Егором. То, что в Спартаке творится что- то неладное показывает трансферная компания. Видимо не так хороши дела у Федуна, да и банк Открытие трещал по швам, пока ЦБ не вмешался. Исходя из всего этого и той игры, что показывает команда, о первом месте в этом сезоне можно забыть. Самое реальное, на что мы, болельщики, можем надеяться - это Кубок России, и выход в весеннюю часть либо Лиги Чемпионов, либо Лиги Европы. Если удастся занять в чемпионате второе или третье место - это будет просто здорово, хотя и в это верится с трудом.

      2
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      Рейтинг: +600

      polozovs > мы_не_рабы 2 сентября 2017, 01:48

      Банк открытие у Федуна заберут, так что не стоит радоваться.
      Если так пойдёт, то Спартак продадут Пётру Авену

      -2
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > SapogSpb 2 сентября 2017, 09:41

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      Лукойл на футболке - это не реклама, а антиреклама.

      -5
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      Рейтинг: +173

      Зенит 12 1 сентября 2017, 22:58

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Причем давно и в ЛЧ они профукают все что можно

      -4
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      Рейтинг: +1167

      ГенГриг 1 сентября 2017, 22:33

      Ув.. Егор шансы на чемпионство есть еще теоретически у всех.... но на деле. если откровенно .не чемпионский это сезон для спартачей.Удав поймал добычу и переваривает ее. Не будет он охотится.

      0
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      Рейтинг: +2316

      кошмарик 1 сентября 2017, 21:55

      Егорка! тебя что, до сих пор от брамантана плющит?

      -3
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    • ...
      Рейтинг: +44

      boec80 1 сентября 2017, 21:42

      Будем верить в тебя СПАРТАК !!!

      2
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      Рейтинг: +4433

      ЮНик > boec80 1 сентября 2017, 22:01

      Будем

      1
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      ...
      Рейтинг: +2214

      RusikLand > ЮНик 1 сентября 2017, 22:03

      А что делать?

      2
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