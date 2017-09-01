Венгер мог возглавить «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер в 2001 году мог сменить в «Манчестер Юнайтед» Алекса Фергюсона. Об этом сообщил бывший председатель манкунианцев Мартин Эдвардс. По его словам, шотландский специалист всерьез раздумывал о завершении тренерской карьеры.

«Решение Фергюсона закончить карьеру в 2001 году нас удивило. Мы сразу же стали рассматривать кандидатов, первым из которых был Венгер. Мы считали, что он является наилучшей кандидатурой для того, чтобы сменить Фергюсона.

Венгер изначально был заинтересован в нашем предложении, но затем отказался. Он не хотел уходить из «Арсенала», – сказал Эдвардс.