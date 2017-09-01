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    Венгер мог возглавить «Манчестер Юнайтед»

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер в 2001 году мог сменить в «Манчестер Юнайтед» Алекса Фергюсона. Об этом сообщил бывший председатель манкунианцев Мартин Эдвардс. По его словам, шотландский специалист всерьез раздумывал о завершении тренерской карьеры.

    «Решение Фергюсона закончить карьеру в 2001 году нас удивило. Мы сразу же стали рассматривать кандидатов, первым из которых был Венгер. Мы считали, что он является наилучшей кандидатурой для того, чтобы сменить Фергюсона.

    Венгер изначально был заинтересован в нашем предложении, но затем отказался. Он не хотел уходить из «Арсенала», – сказал Эдвардс.

    Источник: Goal.com

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    01.09.2017 15:55
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +536

      dolf666 5 сентября 2017, 11:37

      и хорошо что случилось всё так, как случилось)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 2 сентября 2017, 02:35

      Венгер всегда будет позади Ферги!)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -205

      SKS6891 1 сентября 2017, 18:35

      Ф-ф-у-у-ухх, пронесло.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 1 сентября 2017, 16:58

      СЭР раздумывал , но передумал ! И для МЮ - это просто стало полным везением ! Звезды !!! )))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +800

      forward33 1 сентября 2017, 16:23

      Правда больше 5 лет там не протянул, хотя в 2001 году Веня был реальным топом...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 1 сентября 2017, 16:05

      и хорошо что не возглавил

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 1 сентября 2017, 16:01

      Это что такое?!....
      Новость шестнадцатилетней давности?...
      Радость манкунианцев о несостоявшемся переходе?...
      Издевательство над Арсеном в сезоне, который сразу не заладился?....
      Или вежливое сожаление об утончённой душе тренера Венгера?...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 1 сентября 2017, 15:57

      Венгер лучший тренер. У Фергюсона ничего не получается. Прошло каких-то 15 лет. Кто тогда мог подумать...

      1
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      Рейтинг: +245

      Остап Бендер 1927 > bset 1 сентября 2017, 16:19

      Венгер Арсенал развалил, а Сэр Алекс собрал сильную команду и выиграл множество трофеев. Не удивлюсь, если Венгера скоро из Арсенала выгонят!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +245

      Остап Бендер 1927 > bset 1 сентября 2017, 16:23

      Одним словом Венгер Фергюсону даже в подмётки не годится.

      4
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