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    Хави: «Барселона» уже не та. Новички не соответствуют философии команды»

    Бывший полузащитник «Барселоны» Хави, ныне выступающий за катарский «Аль-Садд», остался недоволен летней трансферной кампанией каталонского клуба.

    Напомним, что сине-гранатовые этим летом приобрели Нельсона Семеду, Паулиньо, Жерара Деулофеу и Усмана Дембеле.

    «Создается впечатление, что «Барселона» уже не та. Клуб мог бы приобрести футболистов и получше.

    В последние годы в команде выступали лучшие в мире игроки, а нынешние новички не соответствуют философии «Барсы», – заявил Хави.

    Источник: Marca

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    01.09.2017 14:12
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 1 сентября 2017, 20:28

      Вернётся Лапорта - вернётся философия Барсы.

      0
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      Рейтинг: +1130

      petr69 1 сентября 2017, 20:13

      Беда Барсы в Месси.Вся игра строится только вокруг и во имя его, поэтому игроки
      закрепощены.Вератти не захотел перейти в Барсу только потому ,что "хочу играть,
      а не прислуживать"-вроде бы сказал так

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 1 сентября 2017, 16:33

      Нужен барса пепа который унижала всех подряд

      1
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      Рейтинг: +800

      forward33 1 сентября 2017, 16:29

      В Барсе лучшие в мире игроки играли в атаке, а остальные так посредственные...Пике и Иньеста с годами с дают...ну а Ракитич, Умтити, Рафинья и Гомеш явно не уровень Барсы

      0
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      Рейтинг: +313

      de bruyne > forward33 1 сентября 2017, 16:31

      Алвес пуйоль тюрам заброта и тд и защите звезды тоже играют

      0
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      Рейтинг: +427

      Ronaldinho R10 1 сентября 2017, 16:20

      Прости нас, Хави... там все уже забыли, что у Барселоны была философия.. и унизили клуб как могли...За 2 года. Как же не хватает того, кто вправлял бы мозги!

      0
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 1 сентября 2017, 16:06

      Дааа... Достанется, похоже, Барсе в этом сезоне на орехи... Многие ополчились и выдают один опус печальнее предыдущего....
      Это жизнь... Для настоящих болел клуб всегда останется лучшим!... А другие будут наблюдать и оценивать, пить пиво и недоумевать....

      0
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 1 сентября 2017, 15:47

      Абсолютно согласен с Хави , когда Барса продает одного из трех лучших игроков мира , а покупает игрока который несколько лет провел в Китае и талантливого , но как показывает практика с не очень хорошим характером игрока это заставляет задуматься о нынешней силе команды. Ну ,а с философской точки зрения Барса стала "не той" когда Хави перестал играть за команду.

      0
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 1 сентября 2017, 15:16

      Очень неудачного тренера,мне кажется,взяли,хотя,там будет видно,но трансферы и правда могли бы быть и по лучше

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      Рейтинг: +2606

      Freyk 1 сентября 2017, 15:05

      «Барселона» была величайшим клубом, когда в ней играли воспитанники академии. А сейчас из нее пытаются слепить такой же денежный мешок, как и их мадридский сосед.

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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 1 сентября 2017, 15:00

      Я вам говорю, барселоной руководит президент реала!!!

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