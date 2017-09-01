Хави: «Барселона» уже не та. Новички не соответствуют философии команды»

Бывший полузащитник «Барселоны» Хави, ныне выступающий за катарский «Аль-Садд», остался недоволен летней трансферной кампанией каталонского клуба.

Напомним, что сине-гранатовые этим летом приобрели Нельсона Семеду, Паулиньо, Жерара Деулофеу и Усмана Дембеле.

«Создается впечатление, что «Барселона» уже не та. Клуб мог бы приобрести футболистов и получше.

В последние годы в команде выступали лучшие в мире игроки, а нынешние новички не соответствуют философии «Барсы», – заявил Хави.