«Барселона» отказалась отпускать Андре Гомеша в «Тоттенхэм»

А сам то игрок Гомеш что думает? Человек без амбиций в жизни, он и на поле пустое место. Помните, были в СССР младшие научные сотрудники ??? Во во Гомеш именно такой.
«Тоттенхэм» в последний день трансферного окна планировал приобрести полузащитника «Барселоны» Андре Гомеша.
Английский клуб сделал предложение сине-гранатовым о покупке 24-летнего португальца, однако получил отказ.
Каталонцы отклонили предложение, поскольку были готовы отпустить Гомеша лишь на правах аренды, тогда как «Тоттенхэм» настаивал на полноценном трансфере.