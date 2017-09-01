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    «Барселона» отказалась отпускать Андре Гомеша в «Тоттенхэм»

    «Тоттенхэм» в последний день трансферного окна планировал приобрести полузащитника «Барселоны» Андре Гомеша.

    Английский клуб сделал предложение сине-гранатовым о покупке 24-летнего португальца, однако получил отказ.

    Каталонцы отклонили предложение, поскольку были готовы отпустить Гомеша лишь на правах аренды, тогда как «Тоттенхэм» настаивал на полноценном трансфере.

    Источник: Football Espana

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    01.09.2017 12:27
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1167

      Александр52 1 сентября 2017, 16:34

      А сам то игрок Гомеш что думает? Человек без амбиций в жизни, он и на поле пустое место. Помните, были в СССР младшие научные сотрудники ??? Во во Гомеш именно такой.

      0
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 1 сентября 2017, 14:02

      Еп те теперь я точно уверен, В барселоне руководит президент Реала!!!!

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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 1 сентября 2017, 13:10

      Зря не отпустили,в барсе он не показывает той игры что в Валенсии

      1
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