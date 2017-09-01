«Барселона» отказалась отпускать Андре Гомеша в «Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» в последний день трансферного окна планировал приобрести полузащитника «Барселоны» Андре Гомеша.

Английский клуб сделал предложение сине-гранатовым о покупке 24-летнего португальца, однако получил отказ.

Каталонцы отклонили предложение, поскольку были готовы отпустить Гомеша лишь на правах аренды, тогда как «Тоттенхэм» настаивал на полноценном трансфере.