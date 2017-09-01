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    Мутко: «Спартаку» надо было заниматься трансферами не в последнюю неделю»

    Президент РФС Виталий Мутко подвел итоги летнего трансферного окна в российской Премьер-лиге. Мутко оценил деятельность таких клубов, как «Ростов», «Рубин», «Зенит», «Спартак» и ЦСКА.

    «Очень разумную и спокойную политику провел «Ростов», теперь главное, чтобы у них экономическая основа была более или менее хорошей, мы заинтересованы в этом клубе, в городе пройдет чемпионат мира, будет новый стадион. Собралось очень много ребят, которые, по мне, недооценены и еще могут сказать свое слово в футболе. «Рубин» сделал ставку на игроков, которым доверяет Курбан Бекиевич, это тоже понятно.

    «Зенит» – серьезный клуб с хорошими экономическими возможностями. Посмотрим, как эти ребята реализуют свой потенциал, очень многие из них играют в сборной, и мы, конечно, заинтересованы, чтобы перед чемпионатом мира они имели игровую практику.

    «Спартак» сложно оценивать, но мне кажется, они поздно начали этим заниматься, этим надо было заниматься не в последнюю неделю.

    ЦСКА всегда вел разумную селекционную политику, опираясь на свои финансовые возможности. Но если посмотреть таблицу за последние десять лет, они всегда были и остаются одним из лидеров чемпионата и поставщиком игроков в сборную. Разные бывают времена у клубов, «Монако» вообще покупает игроков за несколько миллионов, а потом за сто продает, думаю, и у сегодняшнего ЦСКА потенциал достаточно высокий», – отметил Мутко.

    Источник: ТАСС

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    01.09.2017 12:17
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +3829

      minaev23 2 сентября 2017, 00:53

      Пидерсия газовая!!!!!!!!!!!!!!!

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 1 сентября 2017, 18:12

      Без его высказывания мы думали что не так то с трансферами, а тут сразу всё понятно))

      3
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    • ...
      Рейтинг: +17751

      paracetamol 1 сентября 2017, 15:38

      Чалый жеребенок будет продан за 100 лямов годам к 30. Не уточняю каких. Может российских, может китайских, а может турецких лир.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 1 сентября 2017, 15:31

      "Мутко подвел итоги трансферной политики клубов" .... Ощущение , что он ее (трансферную политику) контролировал ! Занимайся своим делом , Виталя !

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3282

      woyser 1 сентября 2017, 15:21

      По мне, так этим летом в РФПЛ вообще прошла слабая трансферная компания, за последнее время.

      0
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      Рейтинг: -393

      SEREGA 64 1 сентября 2017, 15:19

      МУДКО ЭТО ПУТИНСКИЙ ХАЛДЕЙ

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 1 сентября 2017, 13:38

      без него было как-будто не понятно

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +662

      pato08 1 сентября 2017, 13:26

      _____(

      Это вам, товарищ мутко, надо было учить английский до того как стали министром!!!

      ____((

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 1 сентября 2017, 13:12

      Этот Мутко всё знает!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +192

      GeorgeXIII 1 сентября 2017, 13:05

      Он не Спиноза, он - МуДко)))

      2
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