Мутко: «Спартаку» надо было заниматься трансферами не в последнюю неделю»

Президент РФС Виталий Мутко подвел итоги летнего трансферного окна в российской Премьер-лиге. Мутко оценил деятельность таких клубов, как «Ростов», «Рубин», «Зенит», «Спартак» и ЦСКА.

«Очень разумную и спокойную политику провел «Ростов», теперь главное, чтобы у них экономическая основа была более или менее хорошей, мы заинтересованы в этом клубе, в городе пройдет чемпионат мира, будет новый стадион. Собралось очень много ребят, которые, по мне, недооценены и еще могут сказать свое слово в футболе. «Рубин» сделал ставку на игроков, которым доверяет Курбан Бекиевич, это тоже понятно.

«Зенит» – серьезный клуб с хорошими экономическими возможностями. Посмотрим, как эти ребята реализуют свой потенциал, очень многие из них играют в сборной, и мы, конечно, заинтересованы, чтобы перед чемпионатом мира они имели игровую практику.

«Спартак» сложно оценивать, но мне кажется, они поздно начали этим заниматься, этим надо было заниматься не в последнюю неделю.

ЦСКА всегда вел разумную селекционную политику, опираясь на свои финансовые возможности. Но если посмотреть таблицу за последние десять лет, они всегда были и остаются одним из лидеров чемпионата и поставщиком игроков в сборную. Разные бывают времена у клубов, «Монако» вообще покупает игроков за несколько миллионов, а потом за сто продает, думаю, и у сегодняшнего ЦСКА потенциал достаточно высокий», – отметил Мутко.