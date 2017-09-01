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    «Бавария» продолжает верить в Саншеша

    Руководство «Баварии» продолжает верить в полузащитника Ренату Саншеша, который этим летом покинул Мюнхен.

    «Мы по-прежнему убеждены в том, что у Саншеша есть потенциал, чтобы в будущем стать важным футболистом для «Баварии». По этой причине мы согласовали его аренду таким образом, чтобы летом 2018 года игрок вернулся в «Баварию» без каких-либо условий», – заявил председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге.

    Напомним, что Саншеш будет выступать в составе «Суонси» на правах аренды до конца текущего сезона.

    Источник: Bild

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    01.09.2017 08:07
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