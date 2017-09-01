«Бавария» продолжает верить в Саншеша

Руководство «Баварии» продолжает верить в полузащитника Ренату Саншеша, который этим летом покинул Мюнхен.

«Мы по-прежнему убеждены в том, что у Саншеша есть потенциал, чтобы в будущем стать важным футболистом для «Баварии». По этой причине мы согласовали его аренду таким образом, чтобы летом 2018 года игрок вернулся в «Баварию» без каких-либо условий», – заявил председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге.

Напомним, что Саншеш будет выступать в составе «Суонси» на правах аренды до конца текущего сезона.